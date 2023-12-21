«المركزي» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني في 2024 إلى 5.7%

رفع المصرف المركزي، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لدولة الإمارات في العام المقبل إلى 5.7% مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.3%، فيما توقع انحسار معدل التضخم إلى 2.1% في عام 2024 مقارنة مع 2.4% للعام الجاري، مشيراً إلى أن التوظيف والأجور وثقة الأعمال في الدولة، سجلت أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2023، فيما شهدت قطاعات العقارات والسياحة والطيران أداء قوياً، رغم التحديات العالمية.

وأكد «المركزي» في التقرير الاقتصادي الربعي الذي أصدره أمس، عن الربع الثالث، مواصلة النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي مرونته بشدة، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 57.7 نقطة في شهر أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، مبيناً أن التحسن في ظروف العمل كان مدفوعاً بارتفاع حاد في كل من نشاط الأعمال والطلبات الجديدة، إذ ارتفعت تحديداً طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في أكثر من أربع سنوات.

وذكر التقرير، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات بصفة عامة، تشير إلى نمو قوي في القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث وفي شهر أكتوبر من عام 2023، حيث كانت الشركات متفائلة بشأن التوقعات على مدى الـ12 شهراً المقبلة.

ولفت «المركزي» في تقريره إلى ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، حيث بلغ 57.4 نقطة في أكتوبر، مبيناً أن الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة التي توسعت بأسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019، كانت المحرك الرئيس للزيادة في الرقم الكلي، الأمر الذي عزز أيضاً ثقة الأعمال التي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات.

وجاء في التقرير أنه بالتوافق مع المرونة في النشاط الاقتصادي، واصل التوظيف في القطاع الخاص توسعه بشكل سريع، حيث بلغ عدد الموظفين في القطاع الخاص في سبتمبر نسبة أعلى بواقع 5.5% مما كان عليه قبل عام. وبشكل مماثل، ارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بنسبة 8.2% سنوياً.

وأشار استبيان مؤشر مديري المشتريات إلى ارتفاع التوظيف في دولة الإمارات لتلبية الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث من عام 2023 وفي شهر أكتوبر.

وعلى الرغم من النمو القوي في التوظيف، أشارت الشركات إلى ارتفاع في تراكم الأعمال غير المنجزة.

وعلى صعيد السياحة والضيافة، أفاد تقرير «المركزي»، بأن قطاع الضيافة في أبوظبي سجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 أداء قوياً، حيث ارتفع مجموع نزلاء الفنادق إلى 3.2 ملايين شخص، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت معدلات الإشغال الفندقي 70%، وبلغ متوسط عدد أيام الإقامة 2.6 ليلة، في حين بلغ متوسط الإيرادات لكل غرفة فندقية 399 درهماً، بزيادة قدرها 21% على أساس سنوي.

وأكد التقرير أن دبي لاتزال مركزاً بارزاً للسياحة العالمية، وفق البيانات الخاصة بالأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث ارتفع معدل إشغال الفنادق إلى 75.7%، محققاً زيادة قدرها 4.9 نقاط مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وتجاوز أرقام عام 2019 بواقع 2.3 نقطة مئوية، بينما شهد إجمالي عدد ليالي الغرف المشغولة زيادة على أساس سنوي بنسبة 13% في عام 2023 ليصل إلى 30.4 مليون ليلة.

كما أكد تقرير «المركزي»، استمرار نمو قطاع التأمين في الإمارات خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث انعكس ذلك على الزيادة في عدد وثائق التأمين تماشياً مع الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

وفي نهاية الربع الثالث من عام 2023 ظل عدد شركات التأمين المرخصة في الدولة 60 شركة، حيث يتألف القطاع من 23 شركة وطنية تقليدية، و10 شركات وطنية تكافلية و27 شركة أجنبية، فيما بقي عدد المهن المرتبطة بالتأمين 491 مهنة كما في نهاية الربع الثالث من عام 2023.

17.6 مليار درهم رصيد الذهب

سجل إجمالي ما يمتلكه المصرف المركزي من السبائك الذهبية بنهاية أكتوبر الماضي، 17 ملياراً و591 مليون درهم مقارنة مع 16 ملياراً و45 مليون درهم نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قيمتها 1.55 مليار درهم خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري.

. أداء قوي لقطاعات العقارات والسياحة والطيران، رغم التحديات العالمية.