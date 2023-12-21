«إنفستوبيا» تُطلق حوارات الاقتصاد الجديد

أعلنت «إنفستوبيا» إطلاق نسخة جديدة لحواراتها العالمية «إنفستوبيا الإمارات - الهند»، بالشراكة مع «اتحاد الصناعات الهندية» (CII)، تحت شعار «تسريع الاستثمار الإماراتي الهندي»، والتي تضمنت عقد خمس جلسات نقاشية، بهدف تحفيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة والتكنولوجيا والسياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والابتكار، وطرح الحلول الداعمة لتوسع مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي، ومجموعات الأعمال في هذه القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها «إنفستوبيا» في مركز دبي المالي العالمي، بحضور وزير الاقتصاد رئيس «إنفستوبيا»، عبدالله بن طوق المري، ورئيس اتحاد الصناعات الهندية، آر دينيش، والمدير العام لاتحاد الصناعات الهندية، شاندراجيت بانيرجي، والقنصل العام لجمهورية الهند في الدولة، ساتيش سيفان، وبمشاركة أكثر من 40 مسؤولاً ومديراً تنفيذياً على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال المري: «تبنت (إنفستوبيا) منذ انطلاقها رؤية طموحة لتحفيز الاستثمار والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، باعتبارها قطاعات مستقبلية تدعم النمو المستدام لاقتصادات العالم، ونحن اليوم نشهد محطة مهمة من خلال حوارات الاقتصاد الجديد لـ(إنفستوبيا الإمارات - الهند) بالشراكة مع اتحاد الصناعات الهندية، التي تضع خريطة طريق جديدة للدفع قدماً بالاستثمارات نحو اقتصادات المستقبل، وتعزيز استفادة مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي ومجموعات الأعمال من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تخلقها هذه القطاعات الحيوية».

وستعقد النسخة الثالثة لقمة «إنفستوبيا 2024» خلال يومي 28 و29 فبراير المقبل.