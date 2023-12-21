«أدنوك»: اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي المسال من مشروع «الرويس»

أعلنت «أدنوك»، عن توقيع البنود الرئيسة لاتفاقية الغاز الطبيعي المسال، التي تتضمن توريد ما لا يقل عن مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً مع شركة «إي أن أن» للغاز الطبيعي المسال سنغافورة «بي تي إي»؛ وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة «إي أن أن» للغاز الطبيعي؛ إحدى أكبر شركات الطاقة الخاصة في الصين.

وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لـ«أدنوك»، والذي يجري تطويره حالياً في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي، ومن المتوقع أن يبدأ تصدير الشحنات بمجرد انطلاق عمليات التشغيل التجارية للمنشأة المتوقعة في 2028.

وقال نائب الرئيس الأول للتسويق في «أدنوك»، راشد خلفان المزروعي: «تعزز هذه الاتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع (الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات) الجاري تطويره، مكانة (أدنوك) مزوداً عالمياً موثوقاً للطاقة، وتوفر فرصاً جديدة، لخلق القيمة عبر سلسلة قيمة الغاز التابعة لنا، في ظل استمرار زيادة الطلب على هذا المورد الحيوي؛ حيث نحرز تقدماً كبيراً في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي في الوقت الذي نقوم فيه بتوسيع استثماراتنا في حلول الطاقة منخفضة الكربون».

وستكون محطة الرويس للغاز الطبيعي المسال أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدةً من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية.

وسيتكون المشروع عند اكتماله من خطين لتسييل الغاز الطبيعي، تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 ملايين طن سنوياً، وبسعة إجمالية تبلغ 9.6 ملايين طن سنوياً، وسيسهم في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لـ«أدنوك» من الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من الضعف.

يذكر أن تنفيذ الاتفاقية مرتبط باتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، وسير المفاوضات، للوصول إلى اتفاقية بيع وشراء نهائية بين الشركتين.