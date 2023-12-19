«غوغل»: دبي ثاني أكثر وجهة دولية طلباً في العالم خلال 2023

قال رئيس مبيعات السفر في شركة «غوغل»، هاني عبدالقوي: إن «مستويات الطلب على السياحة والسفر في دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري 2023، أعلى بنسبة تزيد على 30%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، قبل جائحة كورونا»، مشيراً إلى أن «دبي ثاني أكثر وجهة دولية طلباً في العالم، استناداً إلى شعبيتها، والحجوزات، وعمليات البحث عن تذاكر الطيران، والإقامات الفندقية خلال عام 2023».

وذكر عبدالقوي لـ«الإمارات اليوم» أن «الإمارة تواصل تعزيز جاذبيتها ومكاسبها في قطاع السياحة والسفر، كإحدى أبرز الوجهات في العالم، وأكثرها طلباً»، موضحاً أن «مستويات الطلب على دبي في تزايد مستمر، وهي أعلى بـ10% خلال الربع الأخير 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وأكد أن «الإمارة ضمن قائمة أكثر الوجهات السياحية طلباً في العالم على الدوام، بما في ذلك خلال فترات الصيف، ما يدل على مدى جاذبيتها لدى مختلف شرائح الزوار، ومن جميع الأسواق».

مدينة عالمية

وأوضح عبدالقوي أن «دبي مدينة عالمية، تستقطب الملايين من الزوار كل عام؛ نظراً لجاذبيتها الكبيرة، والجهود التي تبذلها دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة، التي تعد محطة تلبي مختلف متطلبات السياح، بمن فيهم الزوار بغرض الترفيه أو الأعمال، مع تنوع كبير في المنتج السياحي»، مؤكداً الأداء القوي الذي سجله قطاع السياحة في دبي خلال السنوات الماضية.

وقال: إن «نسبة المسافرين عبر مطار دبي الدولي، الذين يختارون دبي لقضاء عطلات سياحية في تزايد مستمر كل عام»، مشيراً إلى «البنية التحتية القوية، التي وفرتها الإمارة؛ لتقديم تجارب سياحية جاذبة لزوارها على مدار العام، ما يجعل الإمارة محط أنظار العالم».

وذكر أن «دبي من أفضل الوجهات في العالم في ما يتعلق بالمحتوى السياحي على الإنترنت»، مشيراً إلى أن «جودة الخدمات والعلامة السياحية التي بنتها دبي خلال السنوات الماضية، تترك انطباعاً إيجابياً عن هذه الوجهة لدى السياح، الذين يزورون الإمارة».

عمليات البحث

وأكد رئيس مبيعات السفر في شركة «غوغل» أن «عمليات البحث عن إقامات فندقية، ورحلات طيران عبر موقع (غوغل) هو انعكاس لطلبات وتوجهات المتعاملين الراغبين بالسفر، لقضاء عطلات أو لحضور فعاليات الأعمال». وقال: «حتى في أصعب الأوقات خلال فترة الجائحة، كانت دبي ضمن الوجهات الأفضل في العالم».

ولفت إلى أن «المعلومات التي يتيحها (غوغل)، تشمل مختلف الجوانب التي يود الزوار المحتملون التعرف إليها، بما في ذلك التذاكر والإقامات الفندقية، فضلاً عن النشاطات والمطاعم، ونقاط الجذب للعائلات أو الأطفال وغيرها من الخدمات التي يتطلع إليها المسافرون».

وأوضح أن «الحلول التي يوفرها (غوغل) لخدمات السياحة والسفر، تسهم في الاطلاع على مختلف المؤشرات وجميع مراحل التخطيط للسفر، بدءاً من التخطيط الأولي، وصولاً إلى حجز رحلات جوية وفنادق، واستكشاف أنشطة محلية»، مشيراً إلى أن «(غوغل) طور سلسلة من برامج التسريع عبر الإنترنت، المصممة لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي من أجل تخطيط سياحي أفضل».

13.9 مليون زائر دولي

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة، وأعداد الزوار الدوليين خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 13.9 مليون زائر دولي في الفترة بين يناير وأكتوبر 2023، مقارنة بـ11.4 مليون زائر دولي، استقبلتهم المدينة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 22%، مقابل 13.5 مليون زائر في الفترة نفسها من عام 2019، قبل جائحة «كوفيد-19»، بنسبة نمو بلغت نحو 3%.