صندوق محمد بن راشد للابتكار يفتح باب الانضمام إلى «مسرّع الابتكار»

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات، عن فتح باب التسجيل للانضمام إلى الدفعة الثامنة من برنامج «مسرع الابتكار» التابع للصندوق، حيث سيكون التسجيل مفتوحاً أمام الشركات الراغبة في الانضمام للبرنامج حتى منتصف يناير من عام 2024.

وقالت الرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، فاطمة النقبي: «نسعى عبر فتح باب الانضمام للدفعة الثامنة من برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، إلى تجديد التزامنا الراسخ بالإسهام في تطوير منظومة فعالة ومزدهرة لريادة الأعمال في الدولة، إذ يعكس هذا البرنامج تركيزنا الكامل على إتاحة الموارد المناسبة التي تلبي احتياجات المبتكرين والمبدعين ورواد الأعمال، وتوفير الإرشاد والتوجيه لهم، ومساعدتهم على بناء شبكة علاقات واسعة وفعالة، وتسهيل وصولهم إلى المستثمرين لتعزيز قدرتهم على النمو».

وتابعت النقبي: «يتلقى برنامج مسرع الابتكار مئات الطلبات سنوياً، ما يعكس الأهمية المتنامية لهذه المبادرة، والاهتمام المتزايد بها على كل المستويات. وفي هذا السياق، أعلنا أخيراً عن قائمة المنضمين للدفعة السابعة من البرنامج، التي شملت 22 من الشركات المبتكرة التي تم اختيارها بعناية من بين أكثر من 230 طلباً تلقيناها من 41 دولة».

وإلى جانب برامج الدعم المتكاملة التي يقدمها، يوفر برنامج «مسرع الابتكار» للشركات الأعضاء، منصة فريدة تمكنها من التواصل مع عدد من أبرز اللاعبين في قطاعاتها والمستثمرين المحتملين وخبراء السوق.