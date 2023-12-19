«فارو كابيتال» يؤسس مقرّاً إقليمياً في مركز دبي المالي العالمي

تعمل شركة «فارو فنتشورز»، الشركة الأم لكلّ من «فارو كابيتال»، مكتب العوائل المتعددة الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له، والشركة الدولية الرائدة في مجال توفير حلول التنقل «فارو آند كو»، على توسيع نطاق وجودها في منطقة الشرق الأوسط، وهي تستفيد اليوم من قوة دبي الإقليمية كمركز مالي، وتستند في هذا الإنجاز المميّز إلى التزام الشركة تعزيز قدرات منصّتها الاستشارية عبر الحدود من أجل تلبية الاحتياجات الفريدة للعوائل المتمتعة بملاءة مالية عالية على أفضل وجه.

ومن المتوقع أن يوفر مكتب «فارو كابيتال» الجديد، الواقع في مركز دبي المالي العالمي، إمكانية الوصول إلى مجموعة شاملة من حلول إدارة الثروات التي تشمل إدارة الاستثمار واستشارات الأعمال الخيرية والتخطيط العقاري وحوكمة الشركات العائلية والتعاقب وغيرها من الخدمات.

كما ستكتمل عملية افتتاح المقرّ الجديد هذه بحضور شركة «فارو آند كو» في هيئة المنطقة الحرة الدولية (IFZA) بتوجيه من نيربهاي هاندا، المؤسس والرئيس التنفيذي، وأبهيشيك مينون، الشريك (الشرق الأوسط)، بهدف توفير مجموعة سلسة من خدمات الهجرة والتنقل الإضافية التي ستوفر للعملاء المرونة وراحة البال على نطاق عالمي.

وقال المؤسس المشارك والمدير العام، راجيف جارج: «يشكّل إنشاء مقرّنا الرئيس في دبي فصلاً جديداً من قصة نموّ (فارو كابيتال). فالشرق الأوسط له باع طويل في التجارة والاستثمار وتوليد الثروات، وبالتالي سيقدّم فرصاً مهمّة لأعمالنا. ويتزايد الطلب على حلول إدارة الثروات المتطوّرة من الشركات المستقلة مثل شركتنا، والتي تتمتع بدراية شاملة بالاحتياجات المعقّدة للعملاء الأثرياء».

واكتسبت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة سمعة مرموقة كمركز مالي رئيس للعائلات والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية، حيث يُتوقع أن يصل سوق المكاتب العائلية في المنطقة إلى أكثر من تريليون دولار أميركي (3.67 تريليونات درهم) بحلول عام 2026.

وأوضح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«فارو كابيتال» في سنغافورة، هيمانت تاكر: «ستلعب (فارو كابيتال) دوراً رائداً في دعم التوسّع المستمر في قطاع المكاتب العائلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يوفر مزيجاً فريداً من الرؤى المحلية والخبرة الدولية لكلّ علاقة مع العملاء».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يسعدنا أن تفتتح شركة (فارو) مقرّها الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي، لتسريع المرحلة التالية من نموّها. وستسهم (فارو) في تغذية المنطقة بالمعرفة والخبرة اللتين اكتسبتهما على مدار السنين، مع تركيز قوي على إدارة الثروات والمكاتب العائلية، وهما القطاعان اللذان يشكّلان نسبة كبيرة من عملاء مركز دبي المالي العالمي، ويسهمان بشكل كبير في اقتصاد دبي. كما ترسّخ هذه الخطوة مكانة مركز دبي المالي العالمي مركزاً عالمياً رائداً للتوسّع الدولي، وإدارة الثروات، والمكاتب العائلية المتعددة، وتمثّل إنجازاً مهماً آخر ضمن مسيرة النمو المستندة إلى مستهدفات استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030».