بيع أرض في نخلة جميرا مقابل 720 مليون درهم

شهدت التصرفات العقارية في إمارة دبي، اليوم الاثنين، تسجيل صفقة ضخمة لبيع أرض للغرض التجاري في منطقة نخلة جميرا بقيمة 720 مليون درهم.

واستنادا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تبلغ مساحة الأرض نحو 507.48 ألف قدم مربع، بسعر 1418 درهما للقدم الواحد.

كما شهدت التعاملات بيع قطعة أرض للغرض السكني في منطقة القوز الثانية بقيمة 57.67 مليون درهم، لمساحة 14.7 ألف قدم، بسعر 3910 دراهم للقدم الواحد.

وشهدت تعاملات اليوم تنفيذ 356 صفقة بقيمة إجمالية 2.12 مليار درهم، وزعت 248 وحدة، و43 فيلا، و65 قطعة أرض.