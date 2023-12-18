تحديث أوزان شركات المؤشر العام لسوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام، اعتباراً من جلسة تداول اليوم الاثنين.

وأوضح تعميم السوق أن أسهم نك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وشركتي كهرباء ومياه دبي وإعمار العقارية اقتنصت المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزنا في المؤشر بنسبة 10 %، ثم شركة العربية للطيران في المرتبة الثانية بنسبة 6.19 %.

يشار إلى أنه يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وذلك بعد استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ 5 % أو أكثر في رأسمال الشركة.

وأعلن سوق دبي المالي، في سبتمبر الماضي، تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام.

ووفق التحديث، جاء بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي وشركتا كهرباء ومياه دبي وإعمار العقارية في المرتبة الأولى كأكبر الشركات وزنا في المؤشر بنسبة 10%.