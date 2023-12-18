موانئ دبي تكشف عن تصميم مكتبها الرئيس في «مدينة إكسبو»

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن خطتها لنقل مكتبها الرئيس العالمي إلى مدينة إكسبو دبي، ما يمثل أحدث إنجاز في رحلة الشركة الممتدة على مدار 50 عاماً.

ويعد الانتقال إلى مدينة إكسبو دبي، جزءاً من رحلة المجموعة، وتحوّلها من مشغل ميناء محلي في عام 1972، إلى مزود عالمي حقيقي لحلول سلاسل التوريد، ما يُحدث نقلة هائلة في أساليب التجارة العالمية. وكان مقر مجموعة موانئ دبي العالمية في منطقة جبل علي، التي تمثل قلب عمليات الموانئ والمنطقة الحرة، منذ أن حملت المجموعة اسمها الحالي في سبتمبر 2005.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، سلطان أحمد بن سليم: «لا يمثل انتقال المكتب الرئيس لمجموعة موانئ دبي العالمية إلى مدينة إكسبو دبي، مشروعاً منعزلاً؛ بل يمثل أحد المشاريع ضمن مسيرة تحوّلنا الشامل، لنصبح المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد المتكاملة. والانتقال إلى مدينة إكسبو دبي، يضعنا في قلب مستقبل دبي، ويدل أيضاً على التزامنا بالابتكار والاستدامة، وتحقيق التدفق التجاري لمتعاملينا العالميين».

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيسة التنفيذية لسلطة مدينة إكسبو دبي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «باعتبارها مركزاً في المخطط الرئيس الحضري لدبي 2040؛ تلتزم مدينة إكسبو دبي، بتوفير منظومة بيئية للنمو المستدام عبر القطاعات الرئيسة في الإمارة، إضافة إلى قيادة العمل الهادف والمتعلق بعدد من أكبر التحديات في عصرنا. ومن خلال مواصلة إرث (إكسبو 2020)، يسعدنا أن نرحب بعودة مجموعة موانئ دبي العالمية إلى مدينة إكسبو دبي مرة أخرى؛ حيث نتعاون ونعمل معاً على تحقيق رؤيتنا المشتركة نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع».

ويستوعب المكتب الرئيس الجديد، المكون من تسعة طوابق، بمساحة 37.3 ألف متر مربع، ما يقرب من 800 موظف.