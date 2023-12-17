دبي وجهة العالم في موسم العطلات ورأس السنة

قال مسؤولو مجموعات فندقية إن المنشآت الفندقية العاملة في دبي تسجل مستويات إشغال قياسية تتجاوز حاجز الـ95%، مع ارتفاع معدلات التدفق السياحي إلى الإمارة خلال موسم العطلات ومناسبة رأس السنة الميلادية، ما يجعلها وجهة رئيسة للعالم ومحط أنظار الزوار من مختلف الأسواق الدولية.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن حجم الطلب على السياحة إلى دبي في مستويات غير مسبوقة طوال الربع الأخير من العام الجاري 2023، في ما تسجل العائدات الفندقية في الإمارة زيادة متواصلة في ظل الطلب العالي، وارتفاع متوسط أسعار الغرف، لافتين إلى إشغال مرتفع للرحلات الجوية إلى دبي وطلب قوي على حجوزات المطاعم الفندقية.

طلب قوي

وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي والمدير لعام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي: «تشهد الحجوزات الفندقية طوال ديسمبر الجاري طلباً قوياً مع معدلات إشغال تتجاوز حاجز 95%، فيما من المتوقع تسجيل نسب تصل إلى 100% خلال ليلة رأس السنة الميلادية في بعض المنشآت الفندقية، ما يجعل الإمارة وجهة للعالم ومن مختلف الأسواق بالتزامن مع موسم العطلات».

وأضاف خوجلي: «تعتبر معدلات الإشغال هذه قوية للغاية وقياسية»، لافتاً إلى أن «هذه النسب تتحقق في دبي على الرغم من دخول آلاف الغرف الجديدة إلى السوق كل سنة، ما يشير إلى قوة الطلب على الإمارة كوجهة سياحية أولى لمختلف الأسواق خلال موسم العطلات ومناسبة رأس السنة الميلادية».

وتابع: «حجم الطلب على السياحة في دبي في مستويات لم نشهدها سابقاً، كما أن معدلات التدفق السياحي في مستويات قياسية طوال الربع الأخير من العام الجاري، وتصل إلى ذروتها خلال ديسمبر، في وقت تشير فيه نسبة الحجوزات المبدئية إلى استمرار الطلب القوي خلال يناير وفبراير 2024، مع استمرار وتيرة السياحة الترفيهية، واستضافة الإمارة للعديد من المؤتمرات وفعاليات الأعمال».

الأشغال الفندقي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي، إن «معدلات الإقبال خلال هذه الفترة من السنة أعلى من مستويات العام الماضي»، مشيراً إلى الأداء القوي للسوق الفندقية رغم دخول عدد كبير من الغرف إلى السوق في دبي كل عام.

وأضاف: «تتجاوز معدلات الإشغال الفندقي حالياً 95% بالتزامن مع عطلة عيد الميلاد ومناسبة رأس السنة، ونتوقع قريباً أن نصل إلى حاجز 100% خلال الأيام القليلة المقبلة»، مشيراً إلى طلب عال على المطاعم الفندقية أيضاً خلال هذه الفترة.

ولفت عبدالهادي إلى أن «دبي من أفضل الوجهات السياحة حول العالم لمناسبة رأس السنة وعطلة عيد الميلاد، نظراً لجاذبيتها العالمية والخدمات النوعية التي تتيحها للزوار»، مضيفاً أن الإمارة محط أنظار الزوار من مختلف الأسواق الدولية.

وأشار إلى معدلات إقبال عالية من السوق الأوروبية وأميركا اللاتينية، فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط، في وقت تتميز فيه قاعدة الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي بتنوع كبير.

توقعات إيجابية جداً

وفي سياق متصل، قال رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند، هيثم مطر، إن «التوقعات لمعدلات الإشغال الفندقي إيجابية جداً بالتزامن مع موسم العطلات وإجازة رأس السنة»، لافتاً إلى أن «المعدلات تصل حالياً إلى نحو 90% ونتوقع أن تواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة».

وأضاف مطر: «الطلب على دبي أعلى بنسبة تراوح بين 10 و12% خلال فترة الربع الأخير من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022».

وقال إنه «على الرغم من ارتفاع الأسعار، فإن الطلب واصل نموه»، مشيراً إلى ارتفاع معدلات التدفق السياحي إلى الإمارة من مختلف الأسواق.

وأكد مطر أن «النشاطات الجهود التسويقية من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لها دور بارز في ارتفاع الطلب على السياحة في الإمارة». وقال: «كل عام هناك مشروعات جديدة والعديد من الغرف الفندقية، إلا أن السوق تواصل النمو، فكلما ازداد عدد الغرف ازداد الطلب».

وبين أن «العائدات الفندقية في دبي تشهد هي الأخرى زيادة متواصلة في ظل الطلب العالي، وارتفاع متوسط أسعار الغرف»، مشيراً إلى أن دبي من أهم الوجهات العالمية من حيث الإيرادات بالنسبة للمجموعة.

وأكد مطر وجود طلب قوي على سياحة الأعمال إلى الإمارة طوال الأشهر الماضية، وقال: «طوال فترة فصل الصيف كانت معدلات الإشغال أعلى من مستويات 80%، إذ كان الصيف الماضي أفضل فصول الصيف بالنسبة لنا على الإطلاق».

وأشار إلى أن «لدى المجموعة ثلاثة فنادق قيد الإنشاء في دبي، أحدها يفتتح قريباً، في وقت يتوقع فيه افتتاح فندقين جديدين خلال عامين»، مبيناً أن «الطاقة الإجمالية للفنادق الثلاث تصل إلى نحو 1000 غرفة».

الوجهة المفضلة

بدورها، قالت رئيسة شركة «أتش في إس» للاستشارات الفندقية والسياحية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، هلا مطر شوفاني: «مع اقتراب العام من نهايته، ومناسبة موسم الأعياد، تستعد دبي التي أصبحت الوجهة المفضلة للكثيرين، لاستقبال أعداد كبيرة من السياح الدوليين».

وأضافت شوفاني أن «المنشآت الفندقية في الإمارة تسجل مستويات إشغال عالية جداً خلال هذه الفترة»، مشيرة إلى أن «دبي على وجه الخصوص شهدت نمواً كبيراً في عدد الليالي الفندقية التي سجلها الزوار طوال عام 2023، في ظل الجاذبية السياحية على الصعيد العالمي، وسهولة الربط الجوي التي توفرها الناقلات الوطنية، فضلاً عن الاستثمارات في قطاع الضيافة».

وذكرت أن «دبي تواصل تحفيز السياحة كمساهم أساسي في النمو الاقتصادي، في وقت تظهر فيه المؤشرات السياحية الإيجابية استمرار التوسع والنمو خلال الفترة المقبلة»، لافتة إلى أن «حجم السوق الفندقية في دبي تصل إلى نحو 150 ألف غرفة فندقية بمتوسط إشغال يصل إلى 75%، في ما أدى الاستثمار الكبير في استضافة الأحداث الكبرى ومواصلة تطوير القطاع السياحي إلى نمو قوي في عام 2023، مع توقع نمو إيجابي في عام 2024 مدعوماً بارتفاع الطلب».

نشاط حيوي

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للعمليات لفنادق روڤ، بول بريدجر: «تشهد مناسبة رأس السنة الجديدة في دبي دائماً نشاطاً حيوياً في قطاع الضيافة، وهذا العام ليس استثناءً، فشهرة دبي العالميّة كوجهة رئيسية للاحتفالات والترفيه والسياحة لا جدال فيها، كما أنّ قدرة المدينة على جذب زوار عالميّين باستمرار، خصوصاً خلال فترات الأعياد مثل رأس السنة الجديدة تؤكّد مكانتها كوجهة سياحيّة عالمية».

وأضاف: «نتوقع ارتفاع نسب الإشغال والحجوزات بمقدار 10% في فنادق (روڤ) بدبي مقارنة بالعام الماضي خلال فترة الأعياد، حيث يأتي الطلب الأقوى من فنادقنا في وسط مدينة دبي»، لافتاً إلى أن هذه التوقعات والنسب دليل على الشهرة العالميّة المتزايدة لاحتفالات رأس السنة الجديدة في دبي.

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الأسمر: أداء إيجابي وقوي في الربع الأخير

قال نائب الرئيس للإيرادات لشركة «روتانا»، سام الأسمر، إن «الحملات الترويجية المتعددة والفعاليات تشهد نجاحاً مثمراً بفعل جهود جميع الجهات الحكومية والخاصة».

وأضاف: «نشهد أداء إيجابياً وقوياً في الربع الأخير 2023 ولغاية اليوم، وقد سجلنا نمواً ملحوظاً في الطلب من السياحة الداخلية والخليجية، ومن دول أوروبية، فضلاً عن نمو من روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة».

وتابع الأسمر: «معدلات الإشغال في دبي تسجل حالياً متوسطاً نسبته 95%، ما يؤكد على تحقيق أداء إيجابي وطلب سياحي مرتفع من السياحة الداخلية والدولية»، مشيراً إلى أن «الأحداث والفعاليات والمعارض في مختلف القطاعات تسهم بشكل كبير في زيادة الطلب السياحي، إضافة إلى تنوع وكثرة المرافق والوجهات السياحية والترفيهية الجاذبة للسياح والعائلات».

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الريس: أرقام قياسية جديدة

قال نائب الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريس للسفريات»، محمد جاسم الريس، إن «جزءاً كبيراً من الرحلات الجوية من بعض الأسواق يسجل معدلات إشغال كاملة، كما أن حجم الطلب أعلى من مستويات العام الماضي»، مشيراً إلى مستويات قوية للحجوزات.

وأكد الريس أن «الطلب الكبير على الرحلات الجوية ينعكس على مؤشرات الإشغال الفندقي التي تسجلها المنشآت الفندقية خلال هذه الفترة»، لافتاً إلى أن «حجم الطلب القوي يشير إلى أننا أمام تسجيل أرقام قياسية جديدة خلال الفترة الحالية والأشهر الأولى من العام المقبل».