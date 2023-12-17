تعاون إماراتي إيرلندي في شفافية القضايا الضريبية

عقد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، اجتماعاً مع وزير المالية الإيرلندي، مايكل ماكجراث، حيث ناقش الجانبان التعاون بين وزارة المالية في دولة الإمارات ونظيرتها في إيرلندا. واستعرض الاجتماع التعاون في القطاع المالي وبما يخدم مصالح البلدين، وتعزيز بيئة الأعمال، وشفافية القضايا الضريبية، وتوسيع التعاون ليتجاوز القطاعات التقليدية، والتركيز على الاقتصاد الجديد، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال. وتوجّه الحسيني بالشكر لضيفه وحكومة بلاده على المشاركة الفاعلة في مؤتمر «COP28»، بما في ذلك اجتماع الطاولة المستديرة لوزراء المالية تحت عنوان «توسيع نطاق تمويل العمل المناخي».