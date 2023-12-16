رئيس الدولة ونائباه والحكام ينعون أمير الكويت

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببالغ الحزن والأسى، أخاه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية.. داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرة آل الصباح الكرام وشعب الكويت الشقيق جميل الصبر والسلوان.

وأصدر ديوان الرئاسة بيانا، جاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر، الذي انتقل إلى جوار ربه.

وقد أمر صاحب السمو رئيس الدولة بإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام (اعتبارا من أمس) وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج».

وكان سموه قد نشر «تدوينة» على منصة «إكس»، أعرب فيها عن عميق مواساته للكويت وشعبها الشقيق.

وقال سموه: «رحم الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وخالص العزاء وعميق المواساة إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق في هذا المصاب الجلل. لقد كان الراحل الكبير قائدًا حكيما قام بدور كبير في تعزيز العلاقات الإماراتية - الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك».

كما أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن عزائه لأهلنا في الكويت، ولأسرة آل الصباح في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الصباح، منوها بحرصه على خدمة شعبه وأداء أمانته.

وقال سموه في "تدوينة" نشرها على منصة "إكس": "عزاؤنا لأهلنا في الكويت.. ولإخواننا أسرة آل الصباح في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الصباح.. خدم وطنه ستة عقود.. وأدى أمانته بكل إخلاص.. وحط رحاله عند غفور كريم. نسأل الله له الفردوس الأعلى من الجنة. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقال سموه: "ننعي المغفور له بإذن الله، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي انتقل إلى جوار ربه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ونتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى عموم آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق".

كما نعى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ببالغ الحزن والأسى، المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقال سموه إن دول مجلس التعاون الخليجي والأمتين العربية والإسلامية فجعت بوفاة قائد من قادتها المرموقين بعد مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية.

كما قال سموه إن الكويت فقدت رمزا وطنيا خالدا، كرّس حياته من أجل نهضتها وأسهم في تعزيز مكاناتها إقليميا ودوليا.

وتقدم صاحب السمو حاكم عجمان، بخالص العزاء وصادق المواساة لشعب دولة الكويت الشقيقة، ولآل الصباح الكرام، في الفقيد الكبير صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما نعى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.. داعياً المولى عز وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما نعى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة.

وقال سموه: "برحيل فقيد الكويت الكبير صاحب السمو الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، فقدت الأمتان العربية والإسلامية أحد أبرز القادة الذين تركوا بصمة واضحة المعالم على الصعيد العربي والدولي لأكثر من نصف قرن.. وقد كان الراحل أخا وصديقا مميزا للإمارات، حيث أسهم بتفان وإخلاص في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي".

ودعا صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.. المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقدم ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا بأحر التعازي والمواساة إلى أسرة آل الصُّبَاح الكرام والشعب الكويتي الشقيق. وتضرع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

ونعى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بخالص العزاء وصادق المواساة لشعب دولة الكويت الشقيقة، ولآل الصباح الكرام، في الفقيد الكبير صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم شعب الكويت وأهله وذويه جميل الصبر والسلوان.