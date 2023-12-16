وصول سفينة مساعدات إماراتية إلى العريش لدعم سكان غزة

وصلت سفينة مساعدات إماراتية على متنها 4016 طناً من المواد الإنسانية إلى مدينة العريش، تمهيداً لإدخالها إلى غزة؛ وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدولة الإمارات، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وشهد وصول السفينة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان محمد الشامسي، وسفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية مريم خليفة الكعبي، والأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي راشد مبارك المنصوري، ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشه.

وتحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة على متنها 3465 طناً من المواد الغذائية، و420 طناً من المواد الإيوائية، إضافة إلى 131 طناً من المساعدات الطبية، التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، إضافة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال سلطان الشامسي: إن دولة الإمارات سارعت منذ بدء الأزمة في غزة إلى تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية لسكان القطاع، في إطار التزامها بالتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني من الأوضاع الصعبة المستمرة التي يعيشها، وبما يعكس قيم العطاء والتضامن الإنساني الراسخ لدى دولة الإمارات تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات.

من جانبه، قال راشد مبارك المنصوري: إن هذه المساعدات الإغاثية، تؤكد استمرار جهود دولة الإمارات في دعم المبادرات والمشاريع التنموية، وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة.

وأكد أن دولة الإمارات حققت نجاحات ومكتسبات عديدة للشرائح والفئات المتضررة حتى أصبحت من أهم الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن عملية «الفارس الشهم 3» إلى ما قبل 15 ديسمبر، أكثر من 7523 طناً من المساعدات، فيما بلغ إجمالي عدد الطائرات ضمن الجسر الجوي الإماراتي 111 طائرة، وأكثر من 63 شاحنة.

ويجسّد التزام الإمارات قيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق، التي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، حرصت خلاله الإمارات على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة.