اتفاقية لمعالجة النفايات في مجمعات «دبي لإدارة الأصول»

أعلنت «دبي لإدارة الأصول»، التي تمتلك وتدير محفظة عقارية تضم 15 مجمعاً سكنياً معداً للإيجار في مختلف أنحاء دبي، تحت مظلة «دبي القابضة لإدارة الأصول»، إبرامها شراكة جديدة مع شركة «بيئة تنظيف»، التابعة لمجموعة بيئة، بهدف توفير خدمات إدارة ومعالجة النفايات عبر المجمّعات السكنية التابعة للشركة.

ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للمجمعات السكنية لدى «دبي القابضة لإدارة الأصول»، أحمد السويدي، والرئيس التنفيذي لـ«بيئة تنظيف»، رفائيل لوبيز.

وتهدف الشراكة الجديدة إلى توفير خدمات جمع النفايات ونقلها والتخلّص منها وإعادة تدويرها بشكل منتظم في المجمّعات السكنية ذات المواقع الاستراتيجية التابعة لـ«دبي لإدارة الأصول»، والتي تضم أكثر من 100 ألف مقيم. وتتولى شركة «بيئة تنظيف» بموجب هذه الشراكة مهمة إدارة ومعالجة جميع أنواع النفايات بطريقة آمنة وفعالة ومستدامة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والأنظمة المحلية.

وقال السويدي: «تؤكد شراكتنا مع (بيئة تنظيف) التزامنا ممارسات الاستدامة المنسجمة مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، ولا تقتصر أهمية الإدارة الفعّالة للنفايات على تعزيز جودة حياة المقيمين في مجمعاتنا السكنية فحسب، بل إنها خطوة أساسية للإسهام في الانتقال إلى اقتصاد دائري، والذي يفتح بدوره آفاقاً جديدة للرفاهية والراحة والمشاركة المجتمعية». من جهته، قال لوبيز، إن «خبرتنا في إدارة النفايات تتكامل مع خبرات (دبي لإدارة الأصول) التي تدير المجمعات السكنية وفقاً للمستويات العالمية، من أجل تعزيز مستوى جودة حياة السكان ومستقبل أكثر استدامة».