«دناتا» أفضل مزوّد لخدمات الدعم الأرضي

نالت شركة «دناتا» جائزة أفضل مزوّد لخدمات الدعم الأرضي، خلال حفل توزيع جوائز «أفياتور» الشرق الأوسط 2023؛ وذلك للمرة الـ13، وللعام الرابع على التوالي. كما حصلت «دناتا» على جوائز تقديرية، لمبادراتها في مجال الاستدامة، وبرامجها التدريبية في دبي.

وتسلم الجائزة، نائب رئيس أول «دناتا» لعمليات المطار لمنطقة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وإفريقيا، جعفر داود، الذي حصل أيضاً على جائزة أفضل مدير تنفيذي للطيران هذا العام.