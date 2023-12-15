«مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية» يسجل رقمين قياسيين جديدين

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، رقمين قياسيين جديدين في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»؛ وذلك عن «أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة» في العالم، بارتفاع 263.126 متراً، و«أكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية» في العالم، بقدرة 5.907 ميغاوات ساعة، باستخدام الطاقة الشمسية المركزة بتقنية عاكسات القطع المكافئ، والملح المنصهر.

وتم تسجيل الرقمين القياسيين الجديدين عن المرحلة الرابعة من المجمع والتي تبلغ قدرتها الإنتاجية 950 ميغاوات، بتقنيتي «الطاقة الشمسية المركزة» و«الطاقة الشمسية الكهروضوئية».

وتسلم العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، الشهادتين من ممثلي «موسوعة غينيس للأرقام القياسية»؛ وذلك خلال فعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف للمناخ، الذي استضافته دولة الإمارات أخيراً.

وقال الطاير: «فخورون بهذا الاعتراف العالمي الجديد، الذي يسلّط الضوء على ريادة الهيئة وتميزها؛ حيث تدعم المرحلة الرابعة من المجمع، جهودنا في مجال تخزين الطاقة؛ إذ تتمتع بقدرة تخزينية لمدة 15 ساعة، ما يسمح بتوافر الطاقة الشمسية على مدار الساعة». وأضاف: «نواصل مسيرة التميز والريادة في جميع المجالات، وعلى المستويات كافة، وسجل الهيئة حافل بالجوائز المرموقة، ويأتي ترجمة لجهودها الحثيثة التي تصبو إلى الوصول إلى الرقم (1) في المجالات كافة، ونمضي بخطى واثقة نحو بناء مستقبل مستدام».