«دبي الدولي» يتوقع استقبال 4.4 ملايين مسافر خلال موسم الأعياد

أكدت مؤسسة مطارات دبي، أمس، جاهزية مطار دبي الدولي، للتعامل مع الطفرة المتوقعة خلال موسم الأعياد، متوقعة أن يستقبل المطار نحو 4.4 ملايين مسافر خلال الفترة من 15 إلى 31 ديسمبر الجاري، بمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 258 ألف مسافر من دبي وإليها.

وأفادت المؤسسة، في بيان، «من المتوقع أن تكون ذروة الموسم، يوم الجمعة 22 ديسمبر، ليكون بذلك أكثر الأيام ازدحاماً خلال تلك الفترة؛ حيث يتوقع أن يستقبل المطار نحو 279 ألف مسافر خلال ذلك اليوم».

كما توقعت «مطارات دبي»، أن يشهد المطار ارتفاعاً في أعداد المسافرين القادمين خلال عطلتي نهاية الأسبوع الأخيرتين من العام الجاري؛ إذ تشير التقديرات إلى إمكانية استقبال نصف مليون مسافر بشكل أساسي على متن الرحلات المباشرة على مدار ستة أيام خلال الفترتين من 22 إلى 24 ديسمبر، ومن 29 إلى 31 ديسمبر.

وتأتي استعدادات «مطارات دبي» في وقت تسعى خلاله إلى تقديم تجربة سفر مميزة ومريحة للمسافرين عبر مرافقها، سواء للمغادرين إلى بلدانهم، لقضاء العطلة مع عائلاتهم أو للقادمين للاحتفال بموسم الأعياد أو لمسافري «الترانزيت».

وخلال تلك الفترة، يشهد المطار مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الموزعة على مباني المسافرين (1) و(2) و(3).

وقال نائب رئيس أول عمليات مباني المسافرين في «مطارات دبي»، عيسى الشامسي: «استقبلنا في (مطارات دبي)، مع بداية فصل الشتاء، شركات طيران جديدة عدة، فضلاً عن قيام بعض الشركات بزيادة عدد رحلاتها لوجهات معينة، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد الزوار إلى دبي».

وأضاف: «نحن على أهبة الاستعداد للتعامل مع أوقات الذروة في أعداد المسافرين؛ لضمان حصولهم على تجربة سفر مميزة، تتماشى مع أجواء موسم الأعياد الممتعة».

وتابع الشامسي: «تحرص فرق العمل في مطار دبي الدولي والتي تتمتع بأعلى مستويات الخبرة، على توفير تجربة سفر ممتعة ومريحة خلال مواسم الذروات بشكل عام، وبدعم من مركز مراقبة عمليات المطار المجهز بأحدث المعدات».

. من المتوقع أن تكون ذروة الموسم، يوم الجمعة 22 ديسمبر.

258 ألف مسافر متوقع من دبي وإليها يومياً.