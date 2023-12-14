«أوبك»: اقتصاد الإمارات يظهر ديناميكيات أساسية قوية وزخماً مستمراً

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات، واصلت أداءها القوي، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في العام المقبل. وأضافت «أوبك»، في تقريرها لشهر ديسمبر الصادر، أمس، أنه من المتوقع أن يستمر المسار التصاعدي في الأنشطة غير النفطية، ما يسهم في استمرار النمو في العام المقبل.

وقال التقرير: «تشير توقعات الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات إلى الزخم المستمر، مدعوماً بزيادة ثقة الأعمال، والإصلاحات الحكومية، والتوسع في إنفاق الأسر».

ولفت إلى أن اقتصاد الإمارات أظهر ديناميكيات أساسية قوية، ما أدى إلى نمو اقتصادي بـ3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023. وأشار التقرير إلى أن القراءات الأخيرة لـ«مؤشر مديري المشتريات» لشهري نوفمبر وأكتوبر، أكدت القوة المستمرة للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات؛ إذ سجل «مؤشر مديري المشتريات» 57.7 في أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ظهور جائحة فيروس «كورونا» في عام 2020، وبعد ذلك، ظل دون تغيير تقريباً عند 57 في نوفمبر.