إدراج صكوك من الفلبين في «ناسداك دبي» بمليار دولار

رحّبت «بورصة ناسداك دبي» بأول إدراج صكوك من قِبل جمهورية الفلبين «ROP Trust»، الذي يؤكد على المكانة التي تحظى بها «ناسداك دبي» خياراً مفضّلاً لإصدار الصكوك والسندات السيادية على مستوى العالم.

واختارت الفلبين «ناسداك دبي» لإدراج أول إصدارتها من الصكوك مع شهادات استحقاق في عام 2029، بقيمة مليار دولار، كما يمثل انضمام الفلبين، إحدى أكثر الأسواق نشاطاً في إصدار الصكوك السيادية على مستوى القارة الآسيوية، تأكيداً على الثقة التي تحظى بها البورصة، كونها منصّة إدراج عالمية المستوى لجهات الإصدار الرائدة إقليمياً وعالمياً.

وفي الوقت الحالي، تبلغ القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك المُدرجة في «ناسداك دبي» 85.11 مليار دولار، ما يدعم جهود البورصة نحو توسيع دورها مركزاً عالمياً لإصدارات الصكوك، وتعزيز أهميتها الاستراتيجية لسوق التمويل الإسلامي.

وتُعدّ دبي أحد أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة فيها إلى 87.61 مليار دولار، ما يتماشى مع رؤية الحكومة الهادفة لأن تصبح مركزاً دولياً للاقتصاد الإسلامي.

وبمناسبة الإصدار، قرع وزير المالية في الفلبين، بنجامين إي ديوكنو، والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي».

وقال وزير المالية في الفلبين، بنجامين إي ديوكنو، إن «إدراج أول صكوك من قِبل جمهورية الفلبين في (ناسداك دبي) يؤكد على التزام الحكومة الفلبينية بتعزيز علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي»، لافتاً إلى أن «هذا الإدراج يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق التمويل الإسلامي في الفلبين، مع الأخذ في الحسبان أهميته في توفير الفرص والإمكانات لجنوب الفلبين، وتعميق العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي».

من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الإدراج الأول من الصكوك من قبل الفلبين. وقال: «يمثل هذا الإصدار فرصة فريدة لتوثيق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، كما يُعدّ إنجازاً بارزاً على مسار جهودنا المشتركة لتوسيع أسواق رأس المال الإسلامية». وتابع: «مستمرون في (ناسداك دبي)، بالتزامنا بتبسيط إجراءات الإدراج لجهات الإصدار، وذلك لضمان سلاسة وفاعلية هذه العملية».

وأضاف: «بالاستفادة من مجموعة كبيرة من المستثمرين، توفر أسواق رأس المال في دبي فرصاً لا مثيل لها لعروض الإدراج، مع تمكين الوصول إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين. ونحن ملتزمون بتعزيز هذه العلاقة وتوسعتها، كما نتطلع إلى النتائج الإيجابية التي سيحققها لنا هذا التعاون المشترك».

127.41 مليار دولار إجمالي الإصدارات المدرجة

تعزز «ناسداك دبي» مكانتها كبورصة رائدة لإدراج الصكوك والسندات، حيث يبلغ إجمالي قيمة الإصدارات المدرجة 127.41 مليار دولار، منها 42.30 مليار دولار من إصدارات السندات، و85.11 مليار دولار من إصدارات الصكوك.

كما تواصل البورصة خطواتها الثابتة نحو تحقيق مهمتها المتمثلة في تسهيل النموّ الاقتصادي، وربط جهات الإصدار بقاعدة متنوّعة من المستثمرين، والإسهام في التطوير المستمر لسوق التمويل الإسلامي العالمي.