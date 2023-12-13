«الاتحاد لخدمات الطاقة» و«مطارات دبي» تتعاونان في التطوير المستدام والطاقة الشمسية

أعلنت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة مطارات دبي، حيث يشمل التعاون مبادرة تطويرية مبتكرة، ومشروعاً شاملاً للطاقة الشمسية، تأكيداً على التزام المؤسستين بالاستدامة والريادة البيئية.

وتعمل «الاتحاد لخدمات الطاقة»، بالتعاون مع «مطارات دبي»، لتكون في طليعة الجهود الرامية إلى إحداث تحوّلات إيجابية في ممارسات الطاقة ودعم مبادرات الاستدامة، فيما من المتوقع أن تحقق هذه المشروعات في «مطارات دبي» وفورات كبيرة في الطاقة والمياه سنوياً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات، وتزامناً مع (COP28)، فإننا نحرص على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة التي تشاركنا الرؤية نفسها في تعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الحياد الكربوني».

وأضاف: «الاستدامة محور اهتمامنا وتركيزنا، ويمثل تعاوننا مع (مطارات دبي) خطوة محورية في التزامنا بالاستدامة البيئية، والعمل على كفاءة الطاقة، من خلال تدابير التطوير واعتماد الطاقة النظيفة عبر استخدام الطاقة الشمسية. ومن خلال هذه المشروعات، تهدف (الاتحاد لخدمات الطاقة) إلى لعب دور رئيس في تحقيق رؤية دبي للوصول إلى مستقبل مستدام».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيث: «تلتزم (مطارات دبي) بتوفير أفضل شبكة عالمية للربط الجوي مع إيلاء الأولوية للاستدامة البيئية في مطار دبي الدولي و(دبي وورلد سنترال). وتُعدّ شراكتنا مع (الاتحاد لخدمات الطاقة) في مجال المشروعات الموفرة للطاقة تأكيداً على التزامنا باعتماد ممارسات مبتكرة ومستدامة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، والهادفة إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وكذلك مع الجهود المشتركة التي يبذلها قطاع الطيران بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استدامة».