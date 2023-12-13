«دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة» تفوز بجائزة «مخطط المستقبل»

فازت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، التي ينضوي تحت مظلتها المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، و«واحة دبي للسيليكون»، و«دبي كوميرسيتي»، بجائزة «مخطط المستقبل»، ولقب جهة رائدة لنظام «أوبن بلو» من شركة «جونسون كونترولز»، وذلك تنويهاً بمسيرتها المتقدمة في مجال التحوّل الرقمي.

وسلم رئيس شركة «جونسون كونترولز» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مارك فانديبينبيك، الجائزة إلى نائب رئيس أول إدارة التخطيط والتصميم في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، عبدالجليل العباسي، خلال حفل نظمته الشركة، أخيراً، في «متحف المستقبل» بدبي، تزامناً مع (COP28).

وبهذا التكريم، تنضم «دييز» إلى نخبة المؤسسات المبدعة التي حققت قفزة كبيرة في المدن الذكية والتحوّل الرقمي بتبنيها تقنية «أوبن بلو» الرقمية في واحة دبي للسيليكون. وقال نائب الرئيس والمدير العام للشرق الأوسط وإفريقيا في «جونسون كونترولز»، محمد خالد: «فخورون بأن تكون (دييز) واحدة من الروّاد لدينا في قيادة الابتكار الرقمي، الأمر الذي يعكس الإمكانات والقيمة الحقيقية للمباني الذكية التي تُعدّ ضرورية للغاية في المساعدة على تحقيق الأهداف المناخية، إضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة وضمان صحة وسلامة القاطنين».

بدوره، قال نائب رئيس أول إدارة التخطيط والتصميم في «دييز»، عبدالجليل العباسي: «بذلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة جهوداً دؤوبة في تجربة حلول المدن الذكية والأنظمة المتطورة في واحة دبي للسيليكون، التي تعزز الكفاءة بما يتماشى مع مكانة الواحة مركزاً للابتكار والمعرفة في خطة دبي الحضرية الرئيسة 2040».

وأضاف: «يعكس انضمامنا إلى روّاد (أوبن بلو) التزامنا على الاستكشاف المستمر لطرق استخدام الموارد بكفاءة والاستثمار في تحسين الأداء، لتعزيز إسهاماتنا في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050».