18 مصرفاً إماراتياً ضمن لائحة «أقوى 100 مصرف عربي» لعام 2022

أفادت دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، دخول 18 مصرفاً إماراتياً ضمن قائمة «أقوى 100 مصرف عربي» لعام 2022.

وأشارت الدراسة إلى أن ترتيب المصارف بحسب رأس المال هي: بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك المشرق، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك (HSBC) الشرق الأوسط، بنك دبي التجاري، بنك رأس الخيمة الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، بنك الفجيرة الوطني، بنك أم القيوين الوطني، المصرف، مصرف الشارقة، مصرف عجمان، البنك التجاري الدولي، البنك العربي المتحد، حبيب بنك.

وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح: «بلغت قيمة رأس المال لهذه المصارف قرابة 101.2 مليار دولار. كما بلغ مجموع الموجودات لهذه المصارف نحو 983.6 مليار دولار».

واحتل بنك الإمارات دبي الوطني المرتبة الأولى محلياً والمرتبة الرابعة عربياً، ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء بنك أبوظبي الأول في المرتبة الثانية محلياً والخامس عربياً، تلاه بنك أبوظبي التجاري في المرتبة الثالثة محلياً والسابع عربياً.

كما جاء بنك دبي الإسلامي في المرتبة الرابعة محلياً والـ12 عربياً، وبنك المشرق في المرتبة الخامسة محلياً والـ18 عربياً، ثم مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة السادسة محلياً والـ21 عربياً، وبنك HSBC الشرق الأوسط في المرتبة السابعة محلياً والـ23 عربياً، وبنك دبي التجاري في المرتبة الثامنة محلياً والـ32 عربياً.

وحل بنك رأس الخيمة الوطني في المرتبة التاسعة محلياً والـ40 عربياً، ومصرف الشارقة الإسلامي في المرتبة العاشرة محلياً والـ47 عربياً، وبنك الفجيرة الوطني في المرتبة الـ11 محلياً والـ54 عربياً، وبنك أم القيوين الوطني في المرتبة الـ12 محلياً والـ58 عربياً، وبنك المصرف في المرتبة الـ13 محلياً والـ63 عربياً.

وجاء مصرف الشارقة في المرتبة الـ14 محلياً والـ65 عربياً، ومصرف عجمان في المرتبة الـ15 محلياً والـ72 عربياً، والبنك التجاري الدولي في المرتبة الـ16 محلياً والـ78 عربياً، والبنك العربي المتحد في المرتبة الـ17 محلياً والـ90 عربياً، وأخيراً حبيب بنك في المرتبة الـ18 محلياً والـ95 عربياً.

وأظهرت البيانات التي نشرتها مجلة «The Banker» الصادرة في شهر نوفمبر 2023 والمتضمنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف قد بلغ نحو 407 مليارات دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 3.6 تريليون دولار. وسجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف، بدخول 18 مصرفاً إماراتياً فيها، تلتها مصر (11 مصرفاً)، والسعودية والبحرين (10 مصارف لكل منهما)، وقطر والأردن (9 مصارف لكل منهما)، والكويت وسلطنة عُمان والمغرب (8 مصارف لكل منها)، وتونس (6 مصارف)، ولبنان (مصرفان)، وفلسطين (مصرف واحد).