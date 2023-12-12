إدراج صكوك من الفلبين في ناسداك دبي بقيمة مليار دولار

رحبت ناسداك دبي بأول إدراج صكوك من قبل جمهورية الفلبين "ROP Trust"، والذي يؤكد على المكانة الرائدة التي تحظى بها ناسداك دبي كخيار مفضّل لإصدار الصكوك والسندات السيادية على مستوى العالم.

واختارت جمهورية الفلبين بورصة ناسداك دبي لإدراج أولى إصدارتها من الصكوك مع شهادات استحقاق في عام 2029، بقيمة مليار دولار أمريكي، كما يمثل انضمام الفلبين، إحدى أكثر الأسواق نشاطاً في إصدار الصكوك السيادية على مستوى القارة الآسيوية، تأكيدًا على الثقة التي تحظى بها البورصة، كونها منصة إدراج عالمية المستوى لجهات الإصدار الرائدة إقليمياً وعالمياُ.

وفي الوقت الحالي، تبلغ القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك المُدرجة في ناسداك دبي 85.11 مليون دولار أمريكي, مما يدعم جهود البورصة نحو توسيع دورها كمركز عالمي لإصدارات الصكوك وتعزيز أهميتها الاستراتيجية لسوق التمويل الإسلامي؛ وتعدّ دبي أحد أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة فيها إلى 87.61 مليار دولار أمريكي، مما يتماشى مع رؤية الحكومة الهادفة لأن تصبح مركزًا دوليًا للاقتصاد الإسلامي.

وبمناسبة هذا الإصدار، قام وزير المالية في جمهورية الفلبين بنجامين إي ديوكنو وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، بقرع جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي.

وأشار وزير المالية في جمهورية الفلبين معالي بنجامين إي ديوكنو: " إن إدراج أول صكوك من قبل جمهورية الفلبين في ناسداك دبي يؤكد على التزام الحكومة الفلبينية بتعزيز علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي. ويمثل هذا الإدراج خطوة مهمة نحو تطوير سوق التمويل الإسلامي في الفلبين، مع الأخذ في الاعتبار أهميته في توفير الفرص والإمكانيات لجنوب الفلبين وتعميق العلاقات الاقتصادية مع العالم العربي."

وأكّد حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الإدراج الأول من الصكوك من قبل جمهورية الفلبين، وقال: "يمثل هذا الإصدار فرصة فريدة لتوثيق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، كما يعدّ إنجازًا بارزًا على مسار جهودنا المشتركة لتوسيع أسواق رأس المال الإسلامية. ونحن في ناسداك دبي، مستمرون في التزامنا بتبسيط إجراءات الإدراج لجهات الإصدار، وذلك لضمان سلاسة وفعالية هذه العملية.

وبالاستفادة من مجموعة كبيرة من المستثمرين، توفر أسواق رأس المال في دبي فرصًا لا مثيل لها لعروض الإدراج، مع تمكين الوصول إلى المستثمرين الإقليميين والدوليين. ونحن ملتزمون بتعزيز هذه العلاقة وتوسعتها، كما نتطلع إلى النتائج الإيجابية التي سيحققها لنا هذا التعاون المشترك".

وتعزز ناسداك دبي مكانتها كبورصة رائدة لإدراج الصكوك والسندات؛ حيث يبلغ إجمالي قيمة الإصدارات المدرجة 127.41 مليار دولار أمريكي، منها 42.30 مليار دولار أمريكي من إصدارات السندات و 85.11 مليار دولار أمريكي من إصدارات الصكوك. كما تواصل البورصة خطواتها الثابتة نحو تحقيق مهمتها المتمثلة في تسهيل النموّ الاقتصادي، وربط جهات الإصدار بقاعدة متنوّعة من المستثمرين، والمساهمة في التطوير المستمر لسوق التمويل الإسلامي العالمي.

