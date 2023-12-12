15.4 مليار درهم حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء في الإمارات

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن بلوغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، المرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة، ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم، وذلك خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2023.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، محمد علي الشرفاء، إن دولة الإمارات، بفضل رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن خلال توجيهات القيادة الرشيدة، تحرص على إرساء مبادئ الاستدامة، سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ويتوافق هذا النهج بشكل وثيق مع مبادرات الهيئة التي أطلقتها في هذا العام عن تنظيم عمليات إصدار الصكوك والسندات الخضراء.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن «مشروع تنظيم الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، المرتبطة بالاستدامة، يعد داعماً رئيساً للإسهام في تنفيذ رؤية الحكومة في أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد خلال السنوات الـ10 المقبلة».

وأوضح أن قرار الهيئة بإعفاء الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن العام 2023، شكل انطلاقة في تنامي الإقبال على إصدار الأسهم والسندات والصكوك الخضراء، حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، المرتبطة بالاستدامة التي تم تسجيلها في الهيئة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر ما يعادل نحو 15.45 مليار درهم، تضمنت ثلاثة إصدارات لسندات خضراء، وثلاثة إصدارات لصكوك خضراء، وإصداراً لصكوك مرتبطة بالاستدامة.

وأشار إلى أن إصدار الهيئة لقرارها بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة، أتاح للشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك «خضراء»، يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة، ويهدف القرار إلى تسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد، لاسيما ما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتورة مريم بطي السويدي، إن مبادرة السندات والصكوك الخضراء التي أطلقتها الهيئة خطوة إيجابية مهمة وداعمة تسهم في تعزيز ممارسات الدولة في مجال الاستدامة، كما تتماشى أهداف هذه المبادرة مع جدول أعمال مؤتمر «COP28» في مجال التمويل للمشروعات التي تسهم في تقليل آثار التغير المناخي، وتؤدي إلى التقليل من انبعاثات الكربون.

وأضافت السويدي لـ«وام»، أن مشروع إصدار الأسهم والسندات والصكوك الخضراء هو أحد المشروعات التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية، التي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتستشرف تلك المبادرة المستقبل، وتعزز من تنافسية الدولة، ومن المتوقع أن تحدث أثراً كبيراً في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.