تصرفات عقارات دبي تسجل 3.4 مليارات درهم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 3.4 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 743 مبايعة بقيمة 2.81 مليار درهم، منها 74 مبايعة لأراضٍ بقيمة 1.45 مليار درهم، و669 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.37 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 940 مليون درهم في منطقة «نخلة جميرا»، في وقت تصدرت فيه «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بعد أن سجلت 133 مبايعة بقيمة 111.6 مليون درهم. بدورها، سجلت الرهون قيمة قدرها 345.8 مليون درهم، منها 21 رهناً لأراضٍ بقيمة 29.36 مليون درهم، و142 رهناً لفلل وشقق بقيمة 316.44 مليون درهم، أما الهبات فشهدت تسجيل 72 هبة بقيمة 215.64 مليون درهم.