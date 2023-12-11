دبي ثاني أفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2023

احتفظت دبي للعام الثالث على التوالي، بصدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالمركز الثاني عالمياً بعد باريس، على مؤشر «أفضل 100 مدينة»، كوجهة سياحية عالمية 2023، والصادر عن مؤسسة «يورومونيتور إنترناشيونال» البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق. كما احتفظت دبي، للعام الثالث على التوالي أيضاً، في كونها المدينة الوحيدة من مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن الـ20 الأوائل على المؤشر.

وقالت المؤسسة، في تقريرها، الذي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منه: «تعد دبي ثاني أكثر المدن تقدماً في العالم، استناداً إلى 55 مقياساً مختلفاً، عبر الركائز الست الرئيسة، ضمن التصنيف، وتتصدر الإمارة بشكل حاسم، التصنيف العالمي في الشرق الأوسط كأفضل الوجهات أداء». وأضافت المؤسسة: «تعد دبي إحدى المدن التي تمكنت بالفعل من تجاوز عدد الرحلات مقارنة بعام 2019، أي مستويات ما قبل الجائحة»، لافتة إلى أن «المدينة تسجل زيادة بنسبة 18% في عدد الرحلات الدولية»، مشيرة إلى أن «شركات الطيران الوطنية تواصل بنشاط، تحسين الاتصال مع مختلف الأسواق، خاصة مع المدن الصينية». وتصدرت باريس، التصنيف العالمي لعام 2023، فيما حلت مدريد في المركز الثالث، وأمستردام في المركز الرابع، وحلت برلين بالمركز الخامس ضمن التصنيف العالمي. ويقارن المؤشر 54 مقياساً مختلفاً عبر 6 ركائز رئيسة، لـ100 وجهة، وذلك لتحديد أداء وجاذبية المدن، وتشمل الأداء الاقتصادي والتجاري، والأداء السياحي، والبنية التحتية لقطاع السياحة، ومدى الجاذبية السياحية وسياسات السفر، بالإضافة إلى الصحة والسلامة، والاستدامة.