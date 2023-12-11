دبي ثاني أفضل وجهة سياحية في العالم لعام 2023

احتفظت دبي للعام الثالث على التوالي بصدارتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالمركز الثاني عالمياً بعد باريس على مؤشر أفضل 100 مدينة كوجهة سياحية عالمية 2023، الصادر عن مؤسسة "يورومونيتور إنترناشيونال" البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق، كما احتفظت دبي للعام الثالث على التوالي أيضاً في كونها الوحيدة من مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الــ 20 الأوائل على المؤشر.

وقالت المؤسسة في تقريرها حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منه: "تعد دبي ثاني أكثر المدن تقدماً في العالم استناداً إلى 55 مقياساً مختلفاً عبر الركائز الستة الرئيسية ضمن التصنيف، وتتصدر الإمارة بشكل حاسم التصنيف العالمي في الشرق الأوسط كأفضل الوجهات أداء".

وأضافت المؤسسة: "دبي تعد إحدى المدن التي تمكنت بالفعل من تجاوز عدد الرحلات مقارنة بعام 2019 أي مستويات ما قبل الجائحة"، لافتة إلى أن "المدينة تسجل زيادة بنسبة 18% في عدد الرحلات الدولية"، مشيرة إلى أن "شركات الطيران الوطنية تواصل بنشاط على تحسين الاتصال مع مختلف الأسواق، خاصة مع المدن الصينية".

وتصدرت باريس التصنيف العالمي، 2023، فيما حلت مدريد في المركز الثالث، وامستردام في المركز الرابع، في حلت برلين المركز الخامس ضمن التصنيف العالمي. ويقارن المؤشر 54 مقياساً مختلفاً عبر 6 ركائز رئيسية لـ 100 وجهة، وذلك لتحديد أداء وجاذبية المدن، وتشمل الأداء الاقتصادي والتجاري، والأداء السياحي، والبنية التحتية لقطاع السياحة، ومدى الجاذبية السياحية وسياسات السفر، بالإضافة إلى الصحة والسلامة، والاستدامة.