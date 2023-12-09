10.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الجاري أكثر من 10.9 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2470 مبايعة بقيمة 7.04 مليارات درهم، منها 357 مبايعة للأراضي بقيمة 2.18 مليار درهم، و2113 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.86 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 268.02 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 95.56 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2، تليها مبايعة بقيمة 83.93 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 213 مبايعة بقيمة 189.09 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 38.29 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 135 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 274 مبايعة بقيمة 449.54 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 207 مبايعات بقيمة 437.12 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 3.29 مليارات درهم. أمّا الهبات فقد شهدت تسجيل 162 هبة بقيمة 640.94 مليون درهم.