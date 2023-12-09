اتفاقية بين «أدنوك» و«ميتسوبيشي» لتطوير أسواق للأمونيا منخفضة الكربون والهيدروجين

أعلنت «أدنوك» ومجموعة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة»، أمس، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف فرص التعاون المحتملة في مجال بناء سلاسل التوريد للطاقة منخفضة الكربون وتطوير حلول محايدة للكربون لتسريع عملية خفض انبعاثات قطاع الطاقة. وتستند الاتفاقية إلى علاقة الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات واليابان في قطاع الطاقة.

ووفقاً للاتفاقية، ستسعى «أدنوك» و«ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة» إلى الاستفادة من مجالات التآزر والتكامل ونقاط القوة التي تمتلكها كلتا الشركتين، بهدف تسريع تطوير سلاسل قيمة عالمية للهيدروجين والأمونيا، إضافة إلى استكشاف فرص التعاون في مجالي إجراء البحوث ونشر تقنيات إدارة الكربون.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك»، مصبح الكعبي: «تستند الاتفاقية إلى علاقة الشراكة الاستراتيجية الراسخة والناجحة بين دولة الإمارات واليابان في قطاع الطاقة.

ونسعى عبر مطابقة التقنيات التي تمتلكها (ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة) ذات الصلة باحتياجات أصول الشركة، لتقييم فرص تطوير سلاسل قيمة مهمة للهيدروجين والأمونيا».