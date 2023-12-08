«فلاي دبي» تتسلم 9 طائرات جديدة من «بوينغ» في 10 أشهر

أظهرت بيانات لشركة «بوينغ» الأميركية، أن شركة «فلاي دبي» تسلمت تسع طائرات جديدة من طراز «737 ماكس 8» خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري.

وتبلغ القيمة التقديرية للطائرات التي تسلمتها «الناقلة»، أكثر من مليار دولار أميركي (نحو 3.67 مليارات درهم)، وفقاً لبيانات وقوائم الأسعار الصادرة عن «بوينغ»، والتي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وبحسب البيانات، فإن الشركة الأميركية، سلّمت «فلاي دبي» طائرتين في يناير الماضي، فضلاً عن طائرتين إضافيتين في فبراير، مقابل طائرة واحدة في مارس، وأخرى في أبريل من العام الجاري، وطائرة واحدة في كل من يونيو وسبتمبر وأكتوبر.

واستحوذت شركة «فلاي دبي» على أكثر من 30% من إجمالي حجم التسليمات في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من العام الجاري. وكشفت البيانات أن الشركة الأميركية سلّمت نحو 30 طائرة للناقلات الجوية في المنطقة، من ضمنها تسع طائرات لشركة «فلاي دبي». وتوزّعت الطائرات التي سلمتها الشركة الأميركية بين 17 طائرة «بوينغ ماكس 8»، فضلاً عن 13 طائرة من طراز «787 دريملاينر».

وتأتي هذه البيانات بعد أن تسلمت «فلاي دبي» 17 طائرة جديدة في عام 2022، وهو رقم قياسي لعمليات التسليم في تاريخ الشركة، حيث نما أسطول الناقلة بنسبة 25%، مقارنة بالعام السابق.

وبحسب بيانات صادرة عن «فلاي دبي»، فقد رفعت الناقلة، التي تتخذ من مطار دبي الدولي مقراً لها، حجم أسطولها من الطائرات بنسبة بلغت نحو 23.5%، خلال صيف العام الجاري، إذ كانت تشغل في صيف العام الماضي 64 طائرة، لترتفع إلى 79 طائرة هذا الصيف.

وحلّت شركة «فلاي دبي» في المركز السادس عالمياً، كأكثر ناقلة استلاماً لطائرات جديدة، العام الماضي من شركة «بوينغ» الأميركية، وفقاً لبيانات مؤسسة (ch-aviation) المتخصصة في استشارات الطيران والنقل الجوي. وأعلنت شركة «فلاي دبي»، أغسطس الماضي، أنها وقّعت اتفاقية مع شركة «سمارت وينغز»، التي تتخذ من جمهورية التشيك مقراً لها، لاستئجار أربع طائرات من طراز «بوينغ 737» الجيل الجديد، خلال الفترة من 17 أكتوبر الماضي، حتى 16 أبريل 2024. وتشمل الاتفاقية استئجار الطائرات والطاقم والصيانة والتأمين، دعماً للطائرات الأربع التي ستنضم لأسطول «فلاي دبي»، المكوّن من 79 طائرة «بوينغ 737»، ما يتيح للناقلة إضافة المزيد من السعة للمسافرين، وتلبية الطلب على السفر خلال موسم الشتاء المزدحم.