شراكة لتعزيز السفر بين الإمارات وماليزيا

أبرمت «دناتا»، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات الطيران والسفر، شراكة مع شركة «باتيك إير»، لدعم الخط الجديد الذي أطلقته الناقلة الماليزية بين دبي وكوالالمبور.

وأفاد بيان أمس بأن «باتيك إير» التي كان اسمها سابقاً «ماليندو إير»، أطلقت في نوفمبر 2023 خدمة بمعدل أربع رحلات أسبوعياً بين دبي والعاصمة الماليزية، وشكّلت هذه الخدمة الخط الثاني للناقلة في الشرق الأوسط العام الجاري بعد إطلاقها رحلات جوية بين مدينة جدة السعودية وكوالالمبور في أغسطس الماضي.

بدورها، ستعمل «دناتا لخدمات التمثيل» وكيل عموم مبيعات «GSA» للناقلة الماليزية في دولة الإمارات، كما توفر مجموعة كاملة من خدمات السفر والبنية التحتية المحلية لدعم المبيعات والتسويق والتوزيع.

وبحسب البيان، تقدم «باتيك إير» عروضاً سعرية جذابة للمسافرين من دولة الإمارات تبدأ من 1299 درهماً للسفر في الدرجة السياحية، و3499 درهماً للسفر في درجة الأعمال.

وقال نائب رئيس «مجموعة دناتا للسفريات» للخدمات الجوية العالمية، سايمون وودفورد: «أحدثت إعادة فتح وجهات آسيوية طلباً متنامياً على السفر، مع تزايد أعداد الأشخاص الذين يسعون لاستكشاف المناظر الطبيعية والثقافات المتنوعة في القارة. وفي ماليزيا تحظى مدينة كوالالمبور والسواحل الجميلة، بما في ذلك لانكاوي، بشعبية متزايدة. ويسعدنا أن ندعم (باتيك إير)، وتوفير مزيد من الخيارات للسفر بين الإمارات وماليزيا».

بدوره، أكد المدير الاستراتيجي لمجموعة «باتيك إير»، داتوك تشاندران راما موثي: «مع إطلاق رحلاتنا المباشرة من دبي إلى كوالالمبور، أصبح لدى المسافرين الآن وصول أسهل من أي وقت مضى وبأسعار معقولة لاستكشاف البلاد، سواء لقضاء إجازة عائلية ممتعة، أو رحلة عمل مهمة».

وتغادر رحلة «باتيك إير» رقم «OD714» مطار دبي الدولي في الساعة 4:05 من صباح أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والسبت، وتصل إلى كوالالمبور في الساعة 3:35 عصراً (بالتوقيت المحلي)، أما رحلة العودة «OD713» فتغادر كوالالمبور أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد، في الساعة 11:05 ليلاً (بالتوقيت المحلي) وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 2:25 صباحاً.

وتخدم الناقلة رحلاتها بين دبي وكوالالمبور بطائرة «بوينغ 737-8» جديدة توفر 12 مقعداً في درجة الأعمال و150 مقعداً في الدرجة السياحية.