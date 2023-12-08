«دويتشه ميسي» تطلق «نسخة دبي» من «دوموتكس الشرق الأوسط» أبريل 2024

أبرمت «دويتشه ميسي»، الشركة المُنظّمة لمعرض «دوموتكس»؛ أحد أهم العلامات التجارية عالمياً في صناعة السجاد وأغطية الأرضيات، اتفاقية تعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، لتنظيم «معرض دوموتكس الشرق الأوسط» في دبي خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل، في خطوة تؤكد على طموحات وخطط الشركة للتوسع وتطوير أعمالها، في وقت سينضم فيه «معرض دوموتكس الشرق الأوسط» في دبي إلى نسخ «دوموتكس» الرئيسة الأخرى في مناطق أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

وأفاد بيان أمس، بأن مركز دبي التجاري العالمي يعتبر أحد أكبر وأهم مراكز المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وإضافة إلى ريادته وسمعته العالمية المرموقة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فقد أثبت مكانته ودوره الكبير، خصوصاً بعد التعافي من جائحة «كورونا»، كمحفز رائد ورئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة. وبحسب البيان، تنظم «دويتشه ميسي» أكثر من 150 معرضاً وفعالية تجارية في ألمانيا وفي جميع أنحاء العالم، في وقت ستلبي فيه «نسخة دبي» الطلب طويل الأمد على منصة عرض سنوية ذات موقع استراتيجي في المنطقة.

وقالت المدير العالمي لفعاليات «معرض دوموتكس العالمية»، سونيا ويديل كاستيلانو: «تشهد قطاعات البناء والتطوير العقاري والديكور الداخلي في الشرق الأوسط نمواً مستمراً، ما يزيد من الطلب على السجاد وأغطية الأرضيات بشكل كبير، حيث تبرز الحاجة الملحّة لزيادة الحصة السوقية لهذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط».

وأضافت: «استناداً إلى حجم المبيعات الذي وصل إلى 8.6 مليارات دولارات في عام 2022، فإن من المتوقع أن يصل سوق السجاد وأغطية الأرضيات في الشرق الأوسط إلى نحو 14.55 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.2%».

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر جلفار، إن «اختيار إمارة دبي لاستضافة هذا الحدث الكبير يؤكد على مكانتها المرموقة كمركز عالمي رائد للأعمال، كما يؤكد أيضاً على المكانة المميزة لمركز دبي التجاري العالمي كمحفز لنمو وتطوير الأعمال». وأضاف: «سيعمل هذا الحدث على تعزيز أجندة فعالياتنا المتنوعة لعام 2024 والتي ستستقطب أكثر الأحداث البارزة والمرموقة في المنطقة وخارجها. ونحن ملتزمون بتقديم كامل الدعم للمنظّمين وتوفير جميع الإمكانات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح، وذلك عبر تقديم حلول مبتكرة في مركزنا عالمي المستوى».