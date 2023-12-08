مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية بين مجتمعي أعمال دبي وكوريا الجنوبية

وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع «الاتحاد الكوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» في كوريا الجنوبية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين مجتمعي الأعمال في دبي وكوريا الجنوبية، وتشجيع الشراكة والتعاون بين الشركات الكورية والإماراتية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، فيصل جمعة بلهول: «نعتبر كوريا الجنوبية شريكاً رئيساً، وتمثل سوقاً ذات أهمية استراتيجية بالنسبة لدبي. ونستطيع أن نرى الإمكانات الهائلة لتعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين في قطاعات عدة، منها: الطاقة، والصناعة المتقدمة، والتكنولوجيا والأمن الغذائي والرعاية الصحية».

وأضاف: «ملتزمون في غرف دبي بدعم علاقاتنا التجارية المتبادلة، ومستعدون دوماً لمساعدة الشركات الكورية على دخول سوق دبي والتوسع منها إلى بقية أنحاء العالم».

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية، كيم كي-مون: «يعتبر الاتحاد مؤسسة اقتصادية رائدة تمثل 7.71 ملايين شركة صغيرة ومتوسطة في كوريا الجنوبية».

يشار إلى أنه في عام 2022، حلّت دولة الإمارات في المرتبة الثانية كأكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بين دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي.

وبلغت تجارة دبي غير النفطية مع كوريا الجنوبية 16.9 مليار درهم في عام 2022، بنمو نسبته 17.9%، مقارنة بعام 2021. كما استطاعت دولة الإمارات أن تصبح من أبرز الشركاء الاقتصاديين لكوريا، وأكبر وجهة في الشرق الأوسط للشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة.

وبلغ عدد شركات كوريا الجنوبية النشطة والمسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي حتى نهاية أكتوبر الماضي 258 شركة، منها 64 شركة جديدة انضمت إلى عضوية الغرفة خلال الأشهر الـ10 الأولى 2023.

ويمثل عدد الشركات الجديدة نمواً بنسبة 42%، مقارنة بعددها خلال الفترة نفسها من عام 2022، ما يعكس عمق الروابط الاستثمارية التي تجمع مجتمعي الأعمال، ومكانة دبي وجهة جاذبة للاستثمارات الكورية.