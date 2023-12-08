«الاقتصاد» و«التطوير الحكومي» يحتفيان اليوم بالدفعة الأولى من «100 شركة من المستقبل»

تحتفي «مبادرة 100 شركة من المستقبل»، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، اليوم، بالدفعة الأولى للشركات المصنفة ضمن «100 شركة من المستقبل»، في حفل يقام بمتحف المستقبل، بحضور وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، عهود بنت خلفان الرومي.

وتسلط المبادرة الضوء على أفضل 100 شركة صاعدة ذات إسهام في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة، وتستهدف دعم القطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، كما تحتفي بنجاحات القطاع الخاص في الدولة كونه شريكاً محورياً في مسيرة التنمية.

وترسخ «مبادرة 100 شركة من المستقبل» مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال، نظراً لما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية عصرية لمساعدة روّاد الأعمال على التوسع والانطلاق إلى العالمية.

وتمكنت المبادرة من استقطاب 26 شريكاً من المؤسسات الحكومية والمحلية والشركات العالمية، حيث توفر هذه الشركات مميزات تنافسية، وحوافز وتسهيلات لتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة من تأسيس شركات اقتصاد المستقبل، وتوسيع أعمالها إلى الأسواق العالمية، وتطوير شبكة علاقاتها بما يفتح لها آفاقاً أوسع وفرصاً أكبر.

وتضم الشراكات الاستراتيجية: الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات «مجرى»، فيما تتضمن فئة شركاء مسرّعات الأعمال: دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق حي دبي للمستقبل، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وشركة «مايكروسوفت»، وشركة «كريم»، وشركة «إف تي آي» للاستشارات.

وكانت وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل أطلقا «مبادرة 100 شركة من المستقبل» العام الماضي، تزامناً مع اليوم العالمي للمستقبل، لتعزيز موقع الدولة المتميز في مؤشرات التنافسية العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والبيئة الجاذبة للاستثمار.