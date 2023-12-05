الإمارات ثانية أكثر الوجهات الدولية طلباً لدى السيّاح الصينيين خارج آسيا

حلّت دولة الإمارات في المركز الثاني، كأكثر وجهة دولية لدى السيّاح من السوق الصينية خارج آسيا، وذلك استناداً إلى بيانات الحجوزات خلال الفترة بين 23 سبتمبر 2023 والثامن من أكتوبر الماضي، بالتزامن مع عطلة منتصف الخريف، التي تُسمى بالأسبوع الذهبي في الصين.

وأظهرت دراسة لمجموعة «فورورد كيز» المتخصصة في تحليلات السفر، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه من بين الوجهات الـ10 الأكثر مرونة للسفر إلى الخارج من الصين، حلّت دولة الإمارات في المركز الثاني من حيث الطلب من السوق الصينية، بنسبة نمو كبيرة تصل إلى 22% في الحجوزات، مقارنة بالمستويات التي تم تسجيلها في الفترة ذاتها من عام 2019.

ولفتت المؤسسة إلى زيادة حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية بين البلدين، التي تشغلها مختلف شركات الطيران، منذ أن أعادت الصين فتح حدودها أمام حركة الطيران الدولية.

وأظهرت أحدث بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ارتفاع معدلات التدفق السياحي من السوق الصينية إلى دبي بنسبة بلغت نحو 305%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة أكثر من 457 ألف زائر، وسجلت هذه السوق أعلى نسبة نمو في قائمة أكبر 20 سوقاً مصدّرة للسيّاح إلى الإمارة.