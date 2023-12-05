اليوم.. موعد إعلان تخصيص أسهم اكتتاب شركة "تاكسي دبي"

حددت شركة تاكسي دبي، المملوكة بالكامل لدائرة المالية لحكومة دبي، اليوم الثلاثاء الموافق 05 ديسمبر 2023، موعدا لإعلان تخصيص أسهمها للمشاركين بالاكتتاب العام من الشريحة الأولى، حيث سيتم إرسال لهم إشعارات التخصيص.

وكانت الشركة قامت في اليوم الأخير لاكتتاب الشريحة الأولى الموافق الثامن والعشرون من نوفمبر الماضي برفع حصة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات من 62.47 مليون سهماً عادياً إلى 74.97 مليون سهماً عادياً نتيجةً للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد، وتمثل ما نسبته 12% من إجمالي أسهم الطرح بالمقارنة مع نسبة 10% المعلن عنها سابقاً.

تسعير طرح السهم

وأعلنت الشركة، الأربعاء الماضي، استكمال صياغة سجل أوامر الاكتتاب للطرح العام الأولي في سوق دبي المالي، وتحديد سعر الطرح النهائي عند 1.85 درهم، والذي يعتبر الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه مسبقاً.

وسيحقق الاكتتاب العام الأولي إجمالي عائدات يبلغ تقريباً 1.2 مليار درهم (حوالي 315 مليون دولار) يتم دفعها إلى دائرة المالية التي تمثل حكومة دبي، بعد التسوية لتغطية أية نفقات تتعلق بالطرح.

إقبال ضخم

وشهد الاكتتاب العام طلباً كبيراً تجاوز 150 مليار درهم إماراتي (حوالي 41 مليار دولار) من جانب المستثمرين الدوليين و المستثمرين في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني أن مستوى الاكتتاب في المجمل تجاوز القيمة المستهدفة بأكثر من 130 مرة لجميع الشرائح مجتمعة، ويعد هذا أكبر طلب على الإطلاق على اكتتاب عام أولي في سوق دبي المالي.

وشهد الاكتتاب العام إقبالاً ضخماً بين مجتمع المستثمرين العالمي حيث تجاوزت طلبات اكتتاب المستثمرين المحترفين حجم الاكتتاب حوالي 135 مرة.

موعد الطرح

وحظي الاكتتاب العام بإقبال كبير من المستثمرين المحليين، و تجاوز حجم الطلب على شريحة المستثمرين الأفراد 13 مليار درهم و تجاوزت الطلبات بأكثر من 94 مرة بعد زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد.

من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي يوم الخميس 7 ديسمبر 2023 تحت الرمز "DTC"، وستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تقريباً 4.6 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.26 مليار دولار).

واستناداً إلى سعر الطرح النهائي، من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لشركة تاكسي دبي عند الإدراج حوالي 4.6 مليار درهم إماراتي (حوالي 1.26 مليار دولار).

وبعد الانتهاء من الاكتتاب العام الأولي، ستحتفظ دائرة المالية، التي تمثل حكومة دبي، بنسبة 75.01 بالمئة من رأس مال الشركة الحالي.