انتعاش قوي للقطاع التجاري مدفوعاً باتفاقات الشراكة الاقتصادية

هنأ المجلس الاستشاري لـ«جمارك دبي» دولة الإمارات قيادة وشعباً، والمقيمين على أرضها، بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، مثمناً الجهود الحثيثة لحكومة الإمارات في تعزيز التنافسية، والارتقاء بالقطاعات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشيداً بأداء الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري 2023، الذي سجل نتائج مبهرة على الصعد كافة، ومنها القطاع التجاري الذي شهد انتعاشاً قوياً مدفوعاً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري في العام الجاري 2023، بحضور المدير العام لـ«جمارك دبي»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في «جمارك دبي»، ومجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس.

وأكد المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، أن دولة الإمارات تحقق إنجازات رائدة ونوعية، لافتاً إلى أن وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات التي تم الإعلان عنها أخيراً، تعد انطلاقة جديدة لمسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز دور الإمارات ومكانتها المتنامية على المستويين الإقليمي والعالمي، ومركزاً اقتصادياً وتجارياً من الطراز الرفيع. وأضاف أن النتائج الإيجابية والملموسة التي نراها ضمن مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031» باتت نموذجاً رائداً يحتذى، وترمي المستهدفات الوطنية 2031 إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى ثلاثة تريليونات درهم، والتجارة الخارجية غير النفطية إلى أربعة تريليونات درهم.

وتابع: «تهدف دولة الإمارات إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي بنسبة 20% من الناتج المحلي غير النفطي، كما تهدف إلى أن تصبح من أفضل 10 دول عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تطمح الدولة إلى أن تصنف من بين أفضل خمس دول عالمياً في مؤشر الحكومة الذكية»، مؤكداً أن «(جمارك دبي) تسهم بشكل مباشر في دعم وتحقيق هذه الأهداف من خلال دورها الرئيس في تسهيل العمليات التجارية، وزيادة قيمة التبادل التجاري، وتسريع حركة المسافرين والسياح، إضافة إلى قيادة التحول الرقمي العالمي في الخدمات الجمركية الذكية التي تعتمد على التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي».

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض من رئيس «مجموعة دبي للكمبيوتر»، أشار فيه إلى أن المجموعة تسعى إلى فتح قنوات وممرات تجارية جديدة ضمن اختصاصها دعماً لخطط دبي في التوسع والريادة العالمية، خصوصاً أهداف أجندة دبي الاقتصادية، كما تعمل المجموعة عن كثب لتخفيف الأعباء عن شركات أجهزة الكمبيوتر وتقنيات المعلومات، إضافة إلى أفكار لإنشاء ممرات ومستودعات لتيسير العمليات بشكل أفضل، وتوفير مزايا لوجستية رائدة لتعزيز دبي موقعاً تجارياً عالمياً ومركزاً دولياً للاقتصاد الجديد، وجذب المزيد من الشركات والاستثمارات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

كما تم تقديم عرض من رئيس «مجموعة سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية»، قال فيه إن المجموعة نظمت بنجاح قمة التوريد والخدمات اللوجستية العالمية الـ16 في دبي في نوفمبر 2023، بهدف تنمية قطاع الخدمات اللوجستية بدولة الإمارات.

وأكد أن هذا القطاع الحيوي يواصل نموه في دبي، ويستمر في تحقيق مزيد من التقدم، حيث تعتبر دبي إحدى وجهات الاستقطاب الرئيسة للشركات الدولية العاملة في مجال الخدمات اللوجستية، نظراً لامتلاكها بنية تحتية فائقة الحداثة والتطور.