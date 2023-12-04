مصرفيان يطالبان المتعاملين بغلق «الحسابات القديمة» الخاصة بتمويل السيارات

قال مصرفيان إن معظم البنوك لا يقوم حالياً بفتح حسابات مصرفية خصيصاً لأخذ تمويل سيارة، بل تكتفي بما يسمى «رقم عميل»، وتطبق آلية الخصم المباشر من حسابه المصرفي لدى بنك نزول الراتب.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن الحسابات المصرفية القديمة، المتروكة من قبل أصحابها بعد سداد تمويل السيارة، يجب ألا تظل من دون غلق، كونها عرضة لسوء الاستخدام أو لفرض رسوم الحد الأدنى للرصيد.

وأشارا إلى أن البنوك عادة لا تخاطب العميل بشأن غلق الحساب المصرفي، بل تخاطبه بشأن تحديث البيانات، في حال لم تكن محدثة، وتوقف التعامل على الحساب المتروك إلى حين تحديث البيانات.

جاء ذلك تعقيباً على شكاوى متعاملي بنوك من وجود حسابات مصرفية لدى بنوك أخذوا منها تمويل سيارة وقاموا بسداد ثمنها، لكن موظفي هذه البنوك يستغلون هذه الحسابات في التسويق والاتصال، لغرض أخذ تمويلات أخرى وبطاقات ائتمان.

وبيّنوا أنهم توقعوا أن تقوم هذه البنوك بغلق الحسابات تلقائياً، طالما تم سداد قرض السيارة وانتهت العلاقة معها.

وقالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي: «عادة تمويل السيارة لا يحتاج إلى فتح حساب مصرفي، إذ تقوم البنوك حالياً بالاكتفاء بنظام الخصم المباشر لأخذ القسط الشهري».

وأوضحت أن «الحسابات الموجودة من قبل، ترجع لرغبة العميل في استمرارها من عدمه، والعميل على علم بشروط البنك، وقادر على الحد الأدنى للرصيد، ويمكن للعميل في أي وقت طلب غلق الحساب، إذ إن البنوك عادة لا تخاطب العميل لغلق حساب مصرفي، فلا يوجد قانون أو نظام يفرض ذلك، طالما أن الحساب متوافق مع شروط المصرف المركزي».

وتابعت الهرمودي: «البنوك عادة تتابع مع العميل في ما يتعلق بتحديث بياناته، وتتواصل معه بشأن ذلك، وتعلق استخدام الحساب بعد فترة، إذا لم يتم الرد من قبل العميل، وظلت بياناته غير محدثة لفترة طويلة، لكنها لا تتواصل معه لتطلب منه غلق حسابه المصرفي، فهذه مسؤولية العميل نفسه، الذي يجب عليه أن يغلق الحسابات التي لا يستخدمها، وألا يتركها عرضة لسوء الاستخدام أو لفرض رسوم».

من جانبه، قال المصرفي، تامر أبوبكر، إن «البنوك تكتفي حالياً بفتح (رقم عميل) فقط لمن يرغب في أخذ تمويل سيارة، وهو ليس حساباً مصرفياً كاملاً، بل فقط يخص تمويل السيارة، وعند التسديد الكامل يوضع المبلغ في البنك عن طريق هذا الرقم».

وبيّن أن «رقم العميل» يتضمن بيانات العميل الخاصة بشراء السيارة، وتتم إضافة رقم القرض عليه، لكن في حال رغب العميل في فتح حساب مصرفي يمكن ذلك من دون رسوم، لكن الأفضل إذا كان الحساب غير مستخدم ولا يستفيد منه العميل، عليه غلق هذا الحساب، تجنباً لأي مشكلات، سواء تعلقت بسوء استخدام أو اختراق أو فرض رسم الحد الدنى للرصيد.

وتابع أبوبكر: «الحسابات القديمة تحتاج أيضاً لإعادة تفعيل قبل استخدامها، عن طريق زيارة الفروع، وتحديث البيانات، وغيرها، لكن في كل الأحوال، الأفضل غلق الحساب طالما أنه غير مستخدم».

• (رقم العميل) يتضمن بيانات العميل الخاصة بشراء السيارة وتتم إضافة رقم القرض عليه.