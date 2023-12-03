مكتوم بن محمد: برؤية محمد بن راشد سنحقق المستهدفات الطموحة لـ “أجندة دبي الاقتصادية D33”

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم روث بورات، الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار في شركة ألفابيت وجوجل، إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم.

وأكد سموه خلال الاجتماع ، الذي عقد في مكتب سموه بمركز دبي المالي العالمي، حرص دبي على توثيق علاقات الشراكة والتعاون مع أهم وأبرز شركات ومطوري التكنولوجيا في العالم، إذ تمثل تلك الشراكات ركيزة أساسية تدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، لترسيخ مكانة دبي وجهة نموذجية رائدة لتعزيز وتسريع وتيرة مسيرة الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي على مستوى العالم، ونقطة لقاء محورية تجمع صُنّاع ومطوّري التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة، والتزامها بتزويد مطوري التكنولوجيا بمنصة رائدة لتشكيل ملامح المشهد التكنولوجي العالمي في المستقبل، بما توفره الإمارة من بيئة داعمة تمكّن صُناع التكنولوجيا ومطوريها من التوسع في أعمالهم والنفاذ إلى أسواق واعدة في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء التزام دبي بدفع التحول الرقمي في مختلف القطاعات من خلال تبني أحدث الحلول والتطبيقات بما يعكس ديناميكية دبي وسرعة مواكبتها للمتغيرات العالمية، وريادتها العالمية في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

وقال سموه: “ إن دبي تواصل دورها الرائد مركزا عالميا محوريا لصناع التكنولوجيا العالمية، بما في ذلك كبريات الشركات العالمية والإقليمية والمبتكرون والشركات الناشئة الواعدة والمستثمرون وخبراء التكنولوجيا، وهي مستمرة في هذا الدور لدفع فرص استكشاف استراتيجيات وآفاق مستقبلية جديدة لتسخير التطور التكنولوجي في تسريع جهود التنمية المستدامة، بما يترجم المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية ‘D33‘، لتوليد قيمة اقتصادية جديدة من التحوّل الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً يضيفها لاقتصاد دبي".

وخلال اللقاء، أعربت روث بورات عن اعتزازها بالشراكة المثمرة والتعاون البناء مع دبي لدفع آفاق ومسيرة التطور التكنولوجي على مستوى العالم، بما توفره الإمارة من بنية تحتية تكنولوجية متطورة ومنصة نموذجية داعمة لشركات التطوير والابتكار العالمية، مشيدة في هذا الصدد بنهج دبي المستقبلي القائم على تبني حلول المستقبل وتسخير التكنولوجيا لدعم مرتكزات مسيرة التنمية الشاملة.

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية و معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد ، وسعادة مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم.

يذكر أن جوجل افتتحت مقرها الإقليمي في دبي عام 2008 حيث تدير جميع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كانت شركة "ألفابيت" الشركة الأم لشركة جوجل قد أعلنت عن إيرادات عالمية بلغت 282.8 مليار دولار في عام 2022.