21.5 ألف شكوى من خدمات «اتصالات» و«دو» خلال 11 شهراً

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بأنها تلقت 21 ألفاً و564 شكوى من مشتركين، بشأن خدمات «اتصالات من إي آند»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، خلال الـ11 شهراً من العام الجاري، مسجلة بذلك تراجعاً يقدر بنحو 10%، أو 2322 شكوى، مقابل الشكاوى التي تلقتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 23 ألفاً و886 شكوى.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» في تقرير لها عن شكاوى الاتصالات، أنها تلقت 7032 شكوى بشأن خدمات «اتصالات من إي آند»، و14 ألفاً و532 شكوى من خدمات «دو» خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري.

وذكرت الهيئة في تقريرها، أن «اتصالات» نجحت في إغلاق ما نسبته 98.7% من الشكاوى المقدمة بشأن خدماتها خلال الفترة من أول يناير إلى 30 نوفمبر 2023، بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق ما نسبته 95.6% من الشكاوى المقدمة بشأن خدمات «دو» بعد حلها.

وأضافت أنه تم حل 0.2% من الشكاوى الخاصة بخدمات «اتصالات»، و2.5% من الشكاوى الخاصة بخدمات «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

وبيّنت «تنظيم الاتصالات» أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «اتصالات» خلال الـ11 شهراً الماضية بلغ 73.9%، وبلغ معدل عدم الرضا 14.1%، بينما بلغت نسبة الحياد 12%.

فيما بلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 79.3%، مقابل 6.5% لمعدل «عدم الرضا»، و14.2% «حيادي».

يشار إلى أن هذه التقارير الخاصة بالشكاوى تأتي في إطار جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين في قطاع الاتصالات بالدولة، ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للمتعاملين، وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.