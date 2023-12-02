8.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 8.3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1802 مبايعة بقيمة 6.18 مليارات درهم، منها 422 مبايعة للأراضي بقيمة 2.94 مليار درهم، و1380 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.23 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 125 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 73.5 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 2، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 126 مبايعة بقيمة 124.44 مليون درهم، وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 185.01 مليون درهم، وتلتها نخلة جبل علي بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 1.31 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 275 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعية الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 60 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، وتلتها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة أم سقيم الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 177 مبايعة بقيمة 270.63 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 112 مبايعة بقيمة 124.23 مليون درهم، وتلتها مرسى دبي بتسجيلها 97 مبايعة بقيمة 234.86 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.39 مليار درهم، منها 101 رهن أراضٍ بقيمة 513.99 مليون درهم، و522 رهناً لفلل وشقق بقيمة 879.65 مليون درهم. أمّا الهبات فقد شهدت تسجيل 156 هبة بقيمة 738.25 مليون درهم.