«بيور هيلث» تطرح 1.1 مليار سهم للاكتتاب العام

أعلنت شركة «بيور هيلث»، ومقرها أبوظبي، عن طرح أسهم للاكتتاب العام في الشركة في دولة الإمارات فقط. وأوضحت الشركة أن رأسمالها الحالي يبلغ 10 مليارات درهم موزعة على 10 مليارات سهم بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم.

وقالت «بيور هيلث» في بيان الطرح العام، إنه ولأغراض التحول لشركة مساهمة عامة وعن طريق زيادة رأسمالها، تطرح الشركة 1.11 مليار سهم عادي في اكتتاب عام تمثل 10% من إجمالي الأسهم المصدرة.

وبعد الطرح وبشرط أن يتم الاكتتاب في كامل أسهم الطرح، سيكون رأس مال الشركة 11.11 مليار درهم موزع على 11.11 مليار سهم عادي بقيمة قدرها درهم واحد للسهم الواحد. وتحتفظ الشركة بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقا لمطلق تقديرها، مع مراعاة القوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وسيكون سعر الطرح 3,26 دراهم، بحيث تبلغ إجمالي قيمة أسهم الطرح 3.62 مليارات درهم. وسيتم إصدار أسهم الطرح حسب الأصول وبشكل صحيح كما في تاريخ إدراج أسهم الطرح في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويبدأ الطرح بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، وينتهي بتاريخ 11 من نفس الشهر.

وخصصت الشركة 50 مليون سهم تمثل 4.5% من أسهم الطرح للشريحة الأولى للمكتتبين العاديين.

وإذا لم يتم الاكتتاب بالكامل في جميع أسهم الطرح للشريحة الأولى المكتتبين العاديين، فستكون أسهم الطرح للشريحة الأولى غير المكتتب فيها متاحة للمكتتبين من الشريحة الثانية المكتتبين المحترفين، أو بدلاً من ذلك بالتشاور مع الهيئة يجوز للشركة قبول الطرح على مستوى الطلبات المستلمة.

ولا يوجد حد أقصى لحجم طلبات الاكتتاب في أسهم الطرح للشريحة الأولى المكتتبين العاديين.

خصصت الشركة 1,061 مليار سهم للشريحة الثانية (المكتتبون المحترفون)، وتمثل 95.5% تقريباً من أسهم الطرح.