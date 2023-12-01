«لايت هاوس»: زيادة كبيرة في معدلات الطلب السياحي إلى دبي

قالت شركة «لايت هاوس» (أو تي إيه)، المتخصصة في بيانات قطاع السياحة والسفر ومقرها بريطانيا، إنها رصدت «ارتفاعاً كبيراً» في الطلب على دبي، كوجهة للزيارة والسياحة خلال الأسابيع القليلة الماضية، مقارنة بمستوياتها المعتادة، مشيرة إلى أن عمليات البحث عن دبي كوجهة للزيارة شهدت نمواً كبيراً، مع ارتفاع عمليات البحث عن رحلات طيران بنسبة 72% خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، مقارنة بالأسبوع الأخير من أكتوبر السابق عليه. وكشفت الشركة، استناداً إلى قاعدة بياناتها العالمية، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن عمليات البحث الكبيرة عن رحلات جوية انعكست أيضاً على البحث عن الإقامة في المنشآت الفندقية، التي شهدت بدورها ارتفاعاً بنسبة 13% على أساس أسبوعي خلال فترة المقارنة ذاتها. وأوضحت أن الطلب على الغرف الفندقية في دبي سجل معدلات نمو متواصلة، وتصل إلى ذروتها في الأسبوع الذي يبدأ من 25 ديسمبر الجاري، وهو المعدل الأعلى على الإطلاق منذ بداية العام الجاري، مع نفاد نسبة ملحوظة من الغرف المتاحة للحجز حالياً.

وأظهرت البيانات أن المملكة المتحدة استحوذت على نحو 21% من إجمالي عمليات البحث عن رحلات طيران إلى دبي، خلال الأسبوع المشار إليه في الفترة الزمنية ذاتها، تلتها كل من ألمانيا والهند بنسبة 9% لكل منهما، وإيطاليا بنسبة 8%، وفرنسا بنسبة 6%، لافتة إلى أن هذه المؤشرات تنطبق إلى حد كبير مع عمليات البحث عن إقامة فندقية.

أما بالنسبة لعمليات البحث عن إقامات فندقية، فقد استحوذت المملكة المتحدة على نسبة 14% من الإجمالي، تلتها الهند بنحو 12%، ثم ألمانياً 7%، فيما بلغت حصة روسيا الاتحادية 7%، في وقت استحوذت فيه السوق الإماراتية على نحو 5%.

وتشهد دبي زخماً كبيراً خلال الربع الأخير من العام الجاري بدعم من الحركة السياحية والتجارية في الإمارة، إذ كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أحدث الإحصاءات الخاصة بأداء قطاع السياحة وأعداد الزوّار الدوليين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، والتي أظهرت نجاح دبي في استقطاب 12.4 مليون زائر دولي بين شهري يناير وسبتمبر 2023، مقارنة بـ10.12 ملايين زائر دولي استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة جاوزت 22.5%، مقابل 12.08 ملايين زائر في الفترة ذاتها من عام 2019، أي قبل مستويات جائحة «كوفيد-19» بنسبة نمو بلغت نحو 2.6%.