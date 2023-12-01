تأسيس مركز لوجستي لسلاسل التوريد المُبرّدة في جبل علي

وقّعت شركة «آر إس أي كولد تشين» عقد تأجير مع مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، لتطوير منشأة جديدة ومتطورة لسلاسل التوريد المُبرّدة في مركزها التجاري واللوجستي في جبل علي.

وتعد «آر إس أي كولد تشين» مشروعاً مشتركاً بين شركة «آر إس أي جلوبال» لسلاسل التوريد ومقرها دبي، وشركة «أميريكولد» المتخصصة في التخزين والخدمات اللوجستية التي يتم التحكم في درجة حرارتها، ومقرها أتلانتا في الولايات المتحدة.

وسيتم تصميم المنشأة الجديدة وبناؤها وتشغيلها من قبل «آر إس أي كولد تشين» على مساحة 100 ألف متر مربع، في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وستوفر 40 ألف موقع لمنصات نقالة جديدة إلى منطقة الميناء، مع توفير قدرات لنقل البضائع بدرجات حرارة متعددة، سواء في المستودعات الجمركية للاحتفاظ بالبضائع، مع الاستمرار في توفير جميع شروط التخزين اللازمة لها، أو في المستودعات غير الجمركية في حدود زمنية محددة، والربط بالحلول اللوجستية الأفضل في فئتها التي تقدّمها مجموعة موانئ دبي العالمية. ومن المقرر أن يبدأ بناء المنشأة الجديدة في أوائل عام 2024، بينما يُتوقع اكتمالها بحلول الربع الأول من عام 2025.

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي وورلد» - مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالله بن دميثان: «تبحث مجموعة موانئ دبي العالمية دائماً عن طرق للابتكار وتوسيع قدراتها اللوجستية. ويسعدنا أن نتعاون مع (أميريكولد) و(آر إس أي جلوبال) لتزويد متعاملينا بأفضل الحلول التي يمكن من خلالها التحكم في درجة الحرارة، للحفاظ على السلع القابلة للتلف، ما يعزز مرونة صناعة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «آر إس أي كولد تشين»، أبيشيك شاه: «وضع تعاوننا الأولي مع (أميريكولد) الأساس لتوسّعنا، وعزز التزامنا بتوفير حلول سلاسل التوريد المُبرّدة ذات المستوى العالمي. واليوم يؤدي توحيد جهودنا مع مجموعة موانئ دبي العالمية، إلى رفع قدراتنا لخدمة القطاع وتوسيع تخصصنا على مستوى الإقليم، ومدى وصولنا إلى إعادة تشكيل عمليات توزيع الأغذية في المنطقة».

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أميريكولد»، جورج تشابيل: «توفر هذه الشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية، أوجه تعاون فريدة من نوعها وقيمة كبيرة للمتعاملين المحليين والعالميين. إننا نتطلع إلى تحقيق هذه الرؤية في دبي مع أول مشروع من بين العديد من المشروعات معاً».

أما المدير التنفيذي للعمليات - المجمعات والمناطق الحرة في «دي دبي ورلد - مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالله الهاشمي، فقال: «توفر بنيتنا التحتية عالمية المستوى في ميناء جبل علي و(جافزا)، إلى جانب مزايا الربط التجاري عالمياً، منصة مثالية لاستيراد ومعالجة وتوزيع المنتجات الغذائية في المنطقة. ونتطلع إلى وضع حجر الأساس لهذا المشروع الذي سيجمع اللاعبين الرئيسين في قطاع الأغذية معاً، ويعزز الأمن الغذائي الوطني والإقليمي».