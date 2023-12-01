غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تناقش خططها وتوجهاتها الاستراتيجية في 2024

نظمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، «منتدى التواصل والشراكة 2023»، الذي جمع أعضاء مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري للغرفة، لاستعراض خططها وتوجهاتها الاستراتيجية المقبلة لعام 2024، في اجتماع سنوي تضمن عرضاً تقديمياً سلط الضوء على أبرز إنجازات الغرفة ومبادراتها خلال عام 2023.

وأكد نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، سعيد القرقاوي: «وضعت حكومة دولة الإمارات الخطط والاستراتيجيات الهادفة لضمان مستقبل الاقتصاد الرقمي الواعد، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال من خلال توفير الدعم اللازم والفرص المتنوّعة، وإطلاق المبادرات والبرامج النوعية التي تسعى إلى تحقيق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتعزيز نمو وتطور الشركات الرقمية».

وأضاف: «نسعى إلى تعزيز التواصل والشراكات لتحديد أجندة نمو الاقتصاد الرقمي لعام 2024، ومشاركة الرؤى والأفكار بشفافية لمواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص التي ستعزز اقتصاد دبي الرقمي والإسهام في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)».

واستعرض الاجتماع السنوي أبرز إنجازات الغرفة ومبادراتها خلال عام 2023، بما في ذلك إطلاق منصّة «دعم وجذب الشركات»، والمشاركة في الجولات الترويجية العالمية، وإطلاق أكاديمية تدريب الإماراتيين، ومسابقة أولمبياد التطبيقات في إطار مبادرة «طبّق في دبي»، ومعرض «إكسباند نورث ستار» الذي استضافته الغرفة، واستقطب 1800 شركة ناشئة من 100 دولة حول العالم، كما ناقش الحضور المبادرات الجديدة، وتحديد الاستراتيجيات التي تدعم تحقيق أهداف الغرفة، وتضع خارطة طريق استشرافية طموحة لتحقيق الأولويات الاستراتيجية.

وتناول الاجتماع جهود الغرفة في استقطاب ودعم الشركات التكنولوجية الناشئة، إضافة إلى استضافة ورش عمل الاقتصاد الرقمي، وورش عمل حكومية لتعزيز جهود الدعم التي تقدمها الإمارة.

وتحرص غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على تعزيز نجاح منظومة دبي الرقمية، وتسريع تحول الإمارة إلى أحد الاقتصادات الرقمية الرائدة في العالم، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33).

• ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وتعزيز نمو وتطور الشركات الرقمية.