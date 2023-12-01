«إنوفيشن هب» يربط المستثمرين بشركات التكنولوجيا المالية الناشئة

يستضيف «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي - وهو أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا - فعالية «يوم المستثمر» السنوية، حيث ستتاح لمجتمع المستثمرين فرصة لقاء المتأهلين للتصفيات النهائية من النسخة التاسعة من برنامج «مسرّع التكنولوجيا المالية» والنسخة السابعة من «أكسيليريت هير»، في وقت يُتوقع فيه حضور أكثر من 500 مشارك من العاملين ضمن منظومة التمويل والقطاع المالي، والشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعد «يوم المستثمر» تتويجاً واستمراراً لبرامج مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي.

ومن المقرر أن يقام الحدث في 13 ديسمبر 2023، وسيكون بمثابة «اليوم التخريجي» لـ19 شركة ناشئة التحقت ببرنامج «مسرّع التكنولوجيا المالية»، و10 نساء متخصصات في الخدمات المالية من برنامج «أكسيليريت هير»، سيعرضن خطط أعمالهن والمهارات التي اكتسبنها وطوّرنها خلال رحلة الإرشاد المقدمة من قِبل عدد من البنوك وشركات التأمين في المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب»، محمد البلوشي: «يوم المستثمر حدث واعد، حيث تشكّل برامج المسرّعات التي ينظمها (إنوفيشن هب) منصات جاذبة للشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً في العالم، والعاملة ضمن قطاع الخدمات المالية».

وأضاف: «يعد يوم المستثمر فرصة للمستثمرين والشركاء العالميين للوصول إلى مجموعة حصرية من الشركات الناشئة الموهوبة التي تخرجت في مختلف المسرّعات الخاصة بالمركز».

ومنذ إطلاقه، شهد «مسرّع التكنولوجيا المالية» انضمام أكثر من 3000 رائد أعمال، وتخريج أكثر من 150 شركة في مجال التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية، وتكنولوجيا قطاع التأمين، وشركات التمويل الإسلامي الناشئة.