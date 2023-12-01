14 مؤسسة مالية كبرى تعتزم تأسيس مقار في أبوظبي

أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية، أن 14 مؤسسة مالية كبرى تدير - مجتمعة - أصولاً تبلغ قيمتها 452 مليار دولار أميركي، أكدت تأسيس عمليات جديدة لها في سوق أبوظبي العالمي.

وبعد مرور عام على إطلاق مفهوم «اقتصاد الصقر» في أبوظبي، تؤكد مثل هذه الإعلانات المتزامنة مع الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي المالي»، مدى الجاذبية المتزايدة والمتسارعة للإمارة بالنسبة للقطاع المالي العالمي، والدور الاستراتيجي لسوق أبوظبي العالمي، وإسهاماته في تحقيق النمو الكبير التي تشهده «عاصمة رأس المال»، وصعودها كقوة مالية عالمية.

وفي إشارة واضحة إلى الثقة بالدور المحوري الذي يلعبه هذا المركز المالي على مستوى المشهد العالمي والإقليمي لقطاع المال، أكد بنك «جي بي مورغان» أكبر بنك في العالم، التزامه تجاه العاصمة بتوسعة نطاق ترخيصه، ليشمل تشغيل أعماله في مجال الدفع والخدمات المصرفية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، إن «إصرار إمارة أبوظبي على المضي قدماً في برامجها، سواء كانت اقتصادية أو مالية أو اجتماعية، أمر مثير للإعجاب. هذه ليست تغييرات سهلة، لكن هناك تقدّم واضح على جميع الجهات نحو الهدف المتمثل في إنشاء مجتمع آمن واقتصاد الصقر الديناميكي».

وأضاف: «واصلنا العام الجاري توسيع فريق عملنا وقدّمنا طلباً لتحويل الترخيص الخاص بنا إلى ترخيص من الفئة الأولى، ما يجعل مكتبنا في سوق أبوظبي العالمي مؤسسة مصرفية متكاملة، ويدل على نيتنا والتزامنا بالاستفادة القصوى من الفرص المتوافرة لنا».

بدورها أعلنت «روتشيلد وشركاه»، أكبر مجموعة خدمات مالية مستقلة في العالم، توسيع حضورها القوي الممتد منذ عقدين في جميع أنحاء دولة الإمارات.

وقال الرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط ومدير مكتب الإمارات في «روتشيلد وشركاه»، سعيد منصور العور: «يسعدنا الحصول على موافقات الترخيص من سوق أبوظبي العالمي. ويعد هذا توسعاً لحضورنا الحالي في دولة الإمارات، حيث توجد (روتشيلد وشركاه) منذ نحو عقدين».

وأدت جاذبية سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي شامل - والذي يعد الولاية القضائية الوحيدة في المنطقة التي تتبنّى التطبيق المباشر للقانون العام الإنجليزي - إلى قيام شركات عالمية كبرى بتأسيس حضورها في عاصمة الدولة، من بينها شركة «ألفيا» التابعة لبنك «بي أن واي ميلون»، وشركاء «جي كيو جي»، و«جوي كابيتال»، و«مجموعة أبيرون للاستثمارات»، وصندوق الاستثمار «بي سي أي»، و«كوبر»، و«فايبرانت كابيتال»، و«سنتريكوس»، و«إيفل للاستثمار». كما شهد المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية، ستة إعلانات أخرى صادرة عن الشركات الصاعدة، ما يرفع إجمالي عدد الإعلانات إلى 23.

وتعليقاً على هذه التطورات الإيجابية، قال عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أحمد جاسم الزعابي: «إن ما نشهده في أبوظبي، حيث تختار كبريات الشركات العالمية العاصمة الإماراتية لتكون مقراً لأعمالها وعملياتها التجارية، يعد دليلاً على وجود فرصة عالمية فريدة تغتنمها تلك الشركات ذات الرؤية التقدمية والمستقبلية. ونحن بدورنا نرحب بها وبحضورها وإسهاماتها في تنمية (اقتصاد الصقر). لقد كان هذا الأسبوع هو الأكثر نجاحاً في تاريخ سوق أبوظبي العالمي».