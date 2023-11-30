مجلس المناطق الحرة في دبي يعزز استقطاب الكفاءات المواطنة

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، خلال ترؤسه الاجتماع الـ25 للمجلس، أهمية دور المناطق الحرة في دبي بأن تكون ممكّناً للكفاءات المواطنة، ومحرّكاً لنمو دبي القائم على ركائز التنويع والمرونة، وداعماً للأجندة الاقتصادية لإمارة دبي.

وقال سموه: «نصت أجندة دبي الاقتصادية (D33) على تعزيز الفرص الاقتصادية الجديدة، وتفعيل الدور القيادي للمواهب والكفاءات الإماراتية، حيث تسهم المناطق الحرة بدبي في دعم التنويع الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار المباشر، وجذب الشركات العالمية، وتمكين رواد الأعمال، وتوفير بيئة حاضنة للمشروعات الناشئة في تخصصات اقتصاد المستقبل».

وتم عرض ما تحقق من إنجاز في كل سلطة، والمبادرات المبتكرة، وجهود المناطق الحرة في رعاية التوطين، واستقطاب الكوادر الإماراتية، والعمل على تأسيس رأسمال وطني، واستيعاب مزيد من الكفاءات الإماراتية.

وتابع الاجتماع تنفيذ فرق العمل في سلطات المناطق الحرة بدبي للخطط والبرامج والقرارات التي يقوم مجلس المناطق الحرة بدور تنسيقي أو إشرافي عليها، لتحفيز وتطوير العمل داخل المناطق الحرة وشركاتها.

واطلع المجلس على الجهود المتواصلة لتعزيز سلاسة وسرعة إصدار التراخيص، وفق الإجراءات الميسّرة التي تعتمدها المناطق الحرة في دبي، والتي أسهمت في تحقيق وتعزيز ريادتها في هذا المجال منذ تأسيسها. وناقش مجلس المناطق الحرة، الاستفادة من أفضل الممارسات، وأهمية الارتقاء بالخدمات الحكومية، وتعزيز التنافسية العالمية بشكل منهجي ومتكامل، عبر بناء قدرات المناطق الحرة والأفراد المتخصصين في الخدمات.

أحمد بن سعيد:

• «المناطق الحرة في دبي تسهم في دعم التنويع الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار المباشر، وجذب الشركات العالمية».