«أجندة ديسمبر» تعزز مكانة «دبي التجاري العالمي» مركزاً للمؤتمرات والمعارض عالمية المستوى

كشف مركز دبي التجاري العالمي، أمس، عن أجندة فعالياته لشهر ديسمبر 2023، والتي تسهم في تعزيز مكانته مركزاً رائداً للمؤتمرات والمعارض عالمية المستوى.

ويشهد المركز من 13 نوفمبر إلى 15 ديسمبر، تنظيم النسخة السابعة من المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يُعقد كل ثلاث إلى أربع سنوات، بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات، ويعد حدثاً رفيع المستوى لمراجعة ومناقشة اللوائح التنظيمية والمعاهدات الدولية.

بدوره، يحتفي معرض «الخمسة الكبار» بين الرابع والسابع من ديسمبر، بمسيرة تمتد لـ43 عاماً، ومن المتوقع أن تشهد نسخة العام الجاري، حضور أكثر من 68 ألف مشارك من 150 دولة، إضافة إلى مشاركة أكثر من 2200 شركة عارضة.

ويتضمن المعرض ثماني فعاليات متخصصة تمثّل قطاع البناء والتشييد بمختلف مستوياته، كما يشهد تنظيم مؤتمرات رفيعة المستوى للمتخصصين في القطاع، إضافة إلى جوائز «Big 5 Global Impact».

كما يقام «معرض النوافذ والأبواب والواجهات وجلف جلاس»، الذي سيشهد عرض آلاف المنتجات المبتكرة.

من جانبه، يعد مؤتمر سلامة الأغذية الذي تنظّمه بلدية دبي من 10 إلى 13 ديسمبر، منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة والابتكارات. وستركز نسخة العام الجاري من المؤتمر على «أثر التغير المناخي على سلامة الغذاء».

أما معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية، فيعود إلى دبي من 12 إلى 14 ديسمبر، متضمناً خمس فئات رئيسة هي: الأغذية والمشروبات، ومستحضرات التجميل، والصحة والعافية، والزراعة والبيئة، والحياة المستدامة. كما تتضمن أجندة المعرض عروض الطهي المباشرة في مطبخ الطهي العضوي، وجلسات التجميل في جناح مستحضرات التجميل العضوية، إضافة إلى جناح الشاي والقهوة العربية، ومعرض ومؤتمر الطب التقليدي والتكميلي والبديل.

ويسعى «معرض عرب بلاست» الذي يقام مرة كل عامين، إلى تأكيد أهمية الاقتصاد الدائري ضمن قطاع صناعات البلاستيك والبتروكيماويات والتعبئة والتغليف والمطاط، وتستضيف الدورة الـ16 من المعرض (13-15 ديسمبر) سلسلة نقاشات بين المختصين، للتباحث في كيفية تعميق إسهام هذا القطاع في إنشاء بيئة أكثر استدامة.

كما تنطلق الدورة الـ24 من «الملتقى العالمي للطب الجنسي» من 15 إلى 17 ديسمبر، بتنظيم من الجمعية الدولية للصحة الجنسية وجمعية الشرق الأوسط للصحة الجنسية، ويعقد بالتعاون مع «جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية».

ويختتم «المعرض الآسيوي للأمومة والطفولة» الذي ينعقد من 19 إلى 21 ديسمبر، أجندة فعاليات ديسمبر، ويغطي مجموعة واسعة من المنتجات تشمل الأم والطفل والحمل وأغذية الأطفال والرضّع، والألعاب، وعربات الأطفال والأثاث، وملابس الأطفال، وأحذية وإكسسوارات الأطفال.

100 ألف منتج في معرض المنتجات الصينية

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي مجدداً، معرض المنتجات الصينية في الفترة 19-21 ديسمبر. وستشهد نسخة العام الجاري، زيادة مساحة المعرض إلى رقم قياسي يبلغ 70 ألف متر مربع، وسيتم عرض أكثر من 100 ألف منتج من أكثر من 3000 مورّد معتمد.