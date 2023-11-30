مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال إماراتي كوبي

وقّع اتحاد غرف التجارة والصناعة، مع غرفة تجارة كوبا، عبر تقنية الفيديو، مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس أعمال إماراتي كوبي مشترك.

ووقّع مذكرة التفاهم الأمين العام لاتحاد الغرف، حميد محمد بن سالم، والأمين العام لغرفة التجارة في كوبا، عمر فيرناندز.

وتهدف الخطوة إلى إيجاد آليات للتعاون بين غرف الإمارات وغرفة تجارة كوبا، فضلاً عن تنمية وتطوير آليات التعاون بين الفعاليات التجارية، من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية والعروض التجارية المتاحة في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة، والسياحة والطاقة المتجددة، والعقارات والتكنولوجيا، كما تسهم هذه الخطوة في فتح قنوات للاتصال المباشر بين أصحاب الأعمال في البلدين.